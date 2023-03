Irán acusa a EE.UU. de utilizar la lucha contra el Estado Islámico como pretexto para saquear el petróleo sirio

Irán se ha pronunciado este sábado en contra del ataque aéreo estadounidense en las inmediaciones de la región siria de Deir ez Zor, que se produjo en respuesta a una ofensiva con supuestos drones iraníes a una base estadounidense este jueves.

En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, afirmó que los ataques "terroristas" perpetrados este viernes por EE.UU. alcanzaron objetivos civiles y constituyeron una violación del derecho internacional y de la soberanía siria.

"La continuación de la presencia militar ilegal de EE.UU. y la ocupación de partes del territorio sirio y el ataque a varios objetivos en este país es una violación de las leyes internacionales y la soberanía nacional e integridad territorial de este país", añadió el portavoz.

Refiriéndose a la intervención militar en Siria liderada por Washington, el portavoz resaltó que se fundamenta solo en el saqueo de dicha nación. "La afirmación de EE.UU. de estar en Siria para luchar contra el Estado Islámico, en cuya creación él mismo tuvo un papel importante, es solo una excusa para continuar con la ocupación y el saqueo de la riqueza nacional siria, incluidos sus recursos energéticos y sus granos", comentó.

Las tropas se quedan en Siria

Por su parte, desde Washington aseguraron que tienen la intención de mantener la presencia militar en Siria con su tamaño actual, a pesar de los recientes ataques contra sus instalaciones.

"Siempre vamos a actuar para defender a nuestras tropas y eso no va a cambiar, nuestra misión de destruir al Estado Islámico no cambiará. Tenemos menos de 1.000 soldados en Siria dedicados a esta tarea", comentó este domingo el coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El vocero no descartó más ataques de represalia contra grupos proiraníes en Siria. "No descartaría en absoluto la posibilidad de una acción adicional de EE.UU. si el presidente lo considera posible y necesario para proteger a nuestros militares y bases", añadió.

Ataque de un dron contra una base de EE.UU. y ofensiva de respuesta

El Departamento de Defensa de EE.UU. comunicó este jueves que un dron —que según la evaluación de la comunidad de Inteligencia es "de origen iraní"— atacó las instalaciones de una base militar perteneciente a las fuerzas de la coalición lideradas por Washington ubicada cerca de la ciudad de Hasaka, en el noreste de Siria. Como consecuencia de este ataque, un militar estadounidense falleció y seis más resultaron heridos.

En respuesta, EE.UU. realizó ataques de precisión contra varias instalaciones en el este de Siria, que, según sus declaraciones, habrían sido usadas por grupos relacionados con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El presidente de EE.UU., Joe Biden, se manifestó este viernes sobre el ataque contra la base militar ubicada cerca de Hasaka y afirmó que Washington "no busca un conflicto con Irán". "No se equivoquen: Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, pero está dispuesto a actuar con firmeza para proteger a su gente", afirmó.

Este viernes, el Mando Central estadounidense comunicó que una decena de misiles fueron lanzados contra la base militar de Green Village, perteneciente a las fuerzas de la coalición y ubicada en el yacimiento de gas Al-Omar, en el noreste de Siria. Se reportó que también fue atacada con misiles la base militar ubicada en el yacimiento de gas de Koniko, en la gobernación siria deDeir ez Zor.