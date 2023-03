Chile confirma que no se emitirán más indultos para detenidos durante el estallido social

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, confirmó este domingo que el Gobierno no planea continuar con la concesión de indultos presidenciales para detenidos por delitos durante el estallido social ocurrido en octubre de 2019.

Durante una entrevista con CNN Chile, el titular de la cartera se refirió a una solicitud de indulto por parte de un preso que no tenía antecedentes delictivos antes de su arresto y que fue rechazada. "La razón es que responde a los criterios de política que a mí me indicó el presidente de la República, los indultos asociados al estallido tenían un contexto, un momento, y ese contexto y ese momento no es el que está vigente", argumentó.

En este sentido, enfatizó que el mandatario Gabriel Boric y los respectivos ministros ya habían aclarado que "no se iba a continuar con los indultos". Cordero indicó que, de presentarse nuevas solicitudes, se analizará cada una de ellas, si bien advirtió que "el criterio" establecido por el presidente "para el contexto del estallido ya no lo permite".