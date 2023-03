El 'plan C' de López Obrador para llevar adelante su reforma electoral en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que tiene un "Plan C" para lograr que se haga efectiva la reforma electoral que plantea su Gobierno, y con la que busca bajar los altos salarios que cobran los funcionarios públicos.

"Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo", dijo el mandatario mexicano, quien explicó que esa estrategia es simple y consiste en que el pueblo no le dé "ni un solo voto" al bloque conservador.

"Ese es el plan C, ya lo aplicamos en el 2018 [año en que ganó la presidencia de México]. Fue el pueblo el que dijo '¡basta!' y se inició la transformación: acabar con la corrupción, que es el principal problema del país, y hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras", agregó López Obrador en conferencia de prensa matutina.

El mandatario se refirió a la decisión que tomó un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de México el pasado viernes, de suspender el llamado 'Plan B' del presidente, que plantea una serie de cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente, la reducción de los altos salarios que cobrar los funcionarios de esa organismo estatal.

López Obrador dijo que impugnaría la decisión porque considera que el juez "se extralimitó, se excedió" y usurpó facultades del Poder Legislativo, porque decidió anular una decisión que ya había tomado los representantes del parlamento mexicano.

"Lo importante es saber por qué actúan así (...) no es un asunto jurídico, es un asunto político, y yo diría mercantil, porque lo que no quieren, ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo", agregó el presidente, tras recordar que con base en la Constitución, nadie puede ganar más que el jefe de Estado.

"Una auténtica democracia"

Para el mandatario, tanto el juez que emitió la sentencia contra el 'Plan B', como otros que están en la rama judicial, son funcionarios vinculados a grupos de poder económico y político de la oligarquía conservadora, y, además, violan de manera flagrante la Constitución mexicana porque "todos ganan más que el presidente de la República, tienen fideicomisos y retuercen las leyes".

"La esencia, el fondo, es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios, eso es todo", reiteró López Obrador. Del mismo modo, puntualizó que su Gobierno continuará por la vía legal para lograr la reforma electoral, de manera que así se pueda crear "una auténtica democracia y no una oligarquía de potentados".

Sin embargo, insistió que si ese aparato estatal rechaza finalmente la reforma y la logra suspender, ahí es cuando iniciará el 'Plan C' de manos del pueblo, tal como la "transformación" que se inició con su Gobierno y que se fundamenta en "el equilibrio de los poderes" y el respeto a un "auténtico Estado de derecho".

"No como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, una minoría era la que mandaba en México", sostuvo.

