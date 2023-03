Museo de Florencia invita a ver el 'David' a una escuela de EE.UU. que lo tildó de porno

El museo de Florencia que alberga el 'David', la icónica obra de Miguel Ángel, invitó a los padres y alumnos de la Escuela Clásica de Tallahassee (Florida, EE.UU.) a visitarlo después de que la junta directiva obligara a renunciar a la directora del establecimiento educativo a causa de las quejas que recibió por una clase de arte en la que a los alumnos de sexto grado se les mostró una imagen de la obra maestra del Renacimiento.

Hope Carrasquilla presentó su renuncia la semana pasada luego de que dos padres se quejaran porque no se les había notificado que en una de las clases se mostraría un desnudo a pesar de que así lo establece una de las normas del colegio sobre la enseñanza de temas "controvertidos", y de que un tercero directamente calificara al 'David' de pornografía.

En la clase que generó un revuelo entre los miembros de la junta directiva de la escuela estadounidense, se mostró una foto de la escultura de mármol del 'David' bíblico a punto de enfrentar a Goliat, ataviado solamente con su fe en Dios.

"Incomprensión de la cultura occidental"

La directora de la Galería de la Academia de Florencia donde se encuentra el 'David', Cecilie Hollberg, expresó su asombro por la controversia en Florida e invitó a Carrasquilla, la junta directiva de la escuela, los padres y alumnos a que vean con sus propios ojos la "pureza" de la estatua.

"Pensar que el 'David' pueda ser pornográfico revela en verdad una incomprensión del contenido de la Biblia, una incomprensión de la cultura occidental y una incomprensión del arte del Renacimiento", comentó Hollberg a AP en una entrevista telefónica.

Hollberg también agregó que la clásica escultura goza de mucha popularidad entre los estadounidenses que visitan la galería y se apresuran a "hacerse selfis y disfrutar de la belleza de esta estatua".

"El arte es civilización y quien lo enseña merece respeto"

El alcalde de Florencia, Dario Nardella, también extendió una invitación personal a la exdirectora Carrasquilla "para darle un reconocimiento en nombre de la ciudad" y afirmó en Twitter que es "ridículo" confundir arte con pornografía. "El arte es civilización y quien lo enseña merece respeto", subrayó.

Carrasquilla confesó en conversación con AP que se siente "muy honrada" por las invitaciones a Italia y que es posible que las acepte. "He estado en Florencia antes y he visto el 'David' de cerca y en persona, pero me encantaría ir y ser invitada del alcalde", declaró.

La respuesta italiana refleja cómo se suelen percibir las guerras culturales estadounidenses en Europa, donde a pesar del fortalecimiento de la derecha, el Renacimiento y sus obras maestras, desnudas o no, generalmente no despiertan polémicas.

Como muchos otros museos de Europa, el museo de Florencia es gratuito para los grupos de estudiantes. Si bien se extendieron invitaciones personales, no hay indicios de que la ciudad o el museo estén dispuestos a subvencionar el viaje a Italia.