Corte Constitucional de Ecuador comienza a debatir sobre el pedido de juicio político a Lasso

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador comenzó la tarde de este lunes a debatir la admisibilidad del proceso de juicio político en contra del presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, informó la organismo.

El proceso llegó a la CC luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobara, en nueva votación el pasado viernes, la solicitud del juicio político.

La Corte Constitucional debate un proyecto de dictamen de admisibilidad que entregó la magistrada Teresa Nuques —quien resultó designada por sorteo público como ponente— y fue distribuido al resto de sus colegas, reseñó Radio Pichincha.

🔴#ATENCIÓN | La @CorteConstEcu sesiona desde las 14:00 de este lunes 27 de marzo para analizar el proyecto de resolución de la jueza Teresa Nuques sobre la admisibilidad del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. pic.twitter.com/6vJPoUIigV — Radio Pichincha (@radio_pichincha) March 27, 2023

De acuerdo con el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para aprobar la resolución —cuyo contenido se desconoce— se requiere de los votos favorables de al menos seis de los nueve jueces de la CC (dos tercios del Pleno).

Los magistrados tienen que emitir su dictamen definitivo 48 horas después de entregado el proyecto; lo que significa que esta misma semana se conocerá su decisión.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que el Ejecutivo respetará la decisión de la Corte. "Sea cual fuere el dictamen que haga la CC, merecerá nuestro mayor respeto. Esa es la institucionalidad. Eso es vivir en Estado de derecho, no cuando los fallos me favorecen, me gustan, y son malos cuando no me favorecen", comentó el funcionario en entrevista con radio Democracia, cuyas declaraciones recogió El Comercio.

¿Luego qué sigue?

Si la CC emite un dictamen en contra, el caso se archiva; pero si el fallo es de admisibilidad, el presidente de la Asamblea tiene un plazo de tres días para regresarlo al CAL, que lo enviará a la Comisión de Fiscalización, instancia que debe decidir si recomienda o no el juicio político en un lapso de 30 días.

Una vez se tenga el informe de la Comisión de Fiscalización, el titular del Parlamento convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión, el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).

La petición de juicio a Lasso, que el Gobierno ha tachado de "un intento más de desestabilización", se presentó luego de que el pasado 4 de marzo la Asamblea Nacional aprobara un informe que recomienda este proceso contra el mandatario por delitos contra la seguridad del Estado y por la supuesta comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión, tras una investigación sobre una supuesta red de corrupción en empresas públicas del país.

Esa presunta trama estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); aunque también se habría extendido a Petroecuador.

Además, según las pesquisas, el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.