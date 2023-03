Biden bromea sobre un helado en su primera declaración tras el tiroteo en una escuela de EE.UU. (VIDEO)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, está siendo objeto de críticas por un comentario que hizo en tono de broma durante su primera declaración pública después del tiroteo ocurrido este lunes en una escuela de Nashville, que se cobró la vida de seis personas, informan medios locales.



"Mi nombre es Joe Biden. Soy el esposo de la Dra. Jill Biden. Como el helado de Jeni, con virutas de chocolate. Bajé porque escuché que había helado con virutas de chocolate", dijo durante un evento celebrado en la Casa Blanca. "Por cierto, arriba tengo una nevera llena. ¿Creen que estoy bromeando? No", añadió.

Las reacciones no se hicieron esperar, como la de Chris Christie, exgobernador del estado de Nueva Jersey, que acusó al mandatario de elegir una manera poco adecuada para iniciar su intervención tras los trágicos hechos. "Decir que no entendió el momento sería quedarse corto", opinó.

"Desgarrador"

"No hay manera de hablar de algo así excepto decir que para todos los que somos padres, lo que tememos todos los días son las noticias sobre la salud y la vida de nuestros hijos", continuó. "Entonces, no hay lugar para bromear en esa circunstancia. Y, ciertamente, no para el presidente de EE.UU.", agregó.

Posteriormente, Biden calificó el incidente de "enfermizo" y "desgarrador". Asimismo, dijo esperar que la tragedia inspire al Congreso para aprobar una prohibición de armas de asalto similar al veto de 1994 —que contemplaba una prohibición de diez años sobre la fabricación, transferencia o posesión de "armas de asalto semiautomáticas" y "dispositivos de alimentación de municiones de gran capacidad"— con el objetivo de "detener la violencia armada".

"La segunda peor cosa que se puede hacer después de hacer una broma en un día como hoy es jugar a la política con ello. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que hizo el presidente. Volvió al viejo libro de jugadas", lamentó Christie.

Por último, el exgobernador señaló que lo que hace falta es hacer cumplir de manera estricta las leyes vigentes para combatir el uso de las armas, analizar la seguridad escolar y seguir examinando los problemas de salud mental que existen en EE.UU.