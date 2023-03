Medios: EE.UU. se niega a revelar imágenes de los tres objetos derribados en Norteamérica

"Las imágenes siguen siendo clasificadas y no he recibido ninguna información sobre los posibles plazos para un cambio de clasificación", dijo un portavoz del Pentágono a Daily Mail.

El Departamento de Defensa de EE.UU. ha admitido que posee imágenes de los objetos voladores derribados en febrero de este año sobre Norteamérica, aunque siguen siendo clasificadas, por lo que no podrán ser reveladas en el futuro próximo.

"Puedo decirle que actualmente no hay fotos ni videos que podamos publicar", declaró este lunes un portavoz del Pentágono a Daily Mail. "Las imágenes siguen siendo clasificadas y no he recibido ninguna información sobre los posibles plazos para un cambio de clasificación", agregó.

La negativa a revelar las imágenes contrasta con la rápida publicación de una foto tomada por un piloto de las Fuerzas Aéreas estadounidenses de un supuesto globo espía chino derribado el 4 de febrero frente a la costa este, subraya el medio.

Esto ha llevado a especular que el Gobierno conoce la naturaleza de los tres objetos —abatidos con misiles Sidewinder entre el 10 y el 12 de febrero sobre Alaska, el lago Hurón en Michigan y el territorio canadiense de Yukón— pero le da vergüenza revelarlo al público, ya que podrían haber sido totalmente inofensivos, mientras que el país gastó al menos 1,5 millones de dólares en eliminarlos, afirma Daily Mail.

Al respecto, un club de aficionados del estado de Illinois afirmó que uno de sus globos estaba sobrevolando Yukón y dejó de transmitir la señal más o menos al mismo tiempo que un caza F-22 Raptor disparó contra el objeto no identificado detectado en la zona.

Además, se reporta que las descripciones de los tres "objetos peligrosos no identificados" que la Fuerza Aérea derribó coinciden con las formas, altitudes y cargas útiles de pequeños 'picoglobos', diseñados especialmente para aficionados, educadores y científicos por una empresa de Silicon Valley. El precio de esos aparatos es de tan solo unos pocos dólares.

En este contexto, el senador estadounidense Ted Cruz se burló de la decisión de la Administración de Joe Biden de derribar inmediatamente lo que podían resultar simples globos meteorológicos. El Gobierno está proporcionando "una poderosa disuasión a cualquier club de ciencias que intente invadir Estados Unidos", tuiteó.

Josh Hawley, otro senador republicano, también criticó el derribo de los aparatos y acusó a las autoridades de incompetencia.

"Joe Biden dejó que un globo espía chino cruzara todo EE.UU. Ahora está derribando todo lo que vuela. ¿Por qué?", escribió el político en Twitter. "O la Administración Biden nos está mintiendo o son total y completamente incompetentes. O ambas cosas", añadió.