Nueva Zelanda muestra interés en unirse a AUKUS

El ministro de Defensa subrayó que su país no tiene la intención de adherirse al aspecto nuclear de la alianza militar.

Nueva Zelanda pronto podría entrar en negociaciones con los integrantes de AUKUS para unirse a los aspectos no nucleares de la alianza conformada por Australia, Estados Unidos y Reino Unido. El ministro de Defensa neozelandés, Andrew Little, ha declarado este martes que les interesa el segundo "pilar" del bloque.

Se trata de aspectos que implican las tecnologías de defensa "asociadas" a los submarinos de propulsión nuclear, como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la información avanzada.

"Se nos ha ofrecido la oportunidad de hablar sobre si podríamos o querríamos participar en el aspecto del segundo pilar. He indicado que nos gustaría explorarlo", afirmó Little, que se mostró "bastante satisfecho" con que ese aspecto no involucre materiales nucleares.

Previamente, este mes, el ministro de Defensa de Nueva Zelanda se había reunido con el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kurt Campbell, quien le dio a entender que EE.UU. veía el potencial para que Nueva Zelanda se uniera a los aspectos no nucleares de AUKUS.

Little afirmó que le había dicho a Campbell que cualquier tipo de participación de su país en la alianza militar no podría afectar las "obligaciones legales" y el "compromiso moral" de seguir libres de componentes nucleares.

"Ya trabajamos muy estrechamente con aliados y socios que tienen buques y submarinos a propulsión nuclear y misiles y submarinos con armas nucleares... Eso no cambia nada de lo que estamos haciendo actualmente", señaló.

Little también indicó que los militares neozelandeses podrían verse obligados a modernizar parte de sus equipos, como los utilizados en las comunicaciones que se vuelven "cada vez más obsoletos", para estar a la altura con los estándares de EE.UU. y Australia si finalmente el país se une a la alianza.