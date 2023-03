¿Ordenó Biden volar los gasoductos Nord Stream? Seymour Hersh explica por qué cree que sí

La Administración del presidente Joe Biden decidió volar los gasoductos Nord Stream ante el estancamiento del conflicto en Ucrania. Así lo sugiere el aclamado periodista estadounidense Seymour Hersh en una entrevista con el programa 'Impacto Directo' de RT.

"En septiembre, cuando Biden dijo 'hagámoslo' y dio la orden, la guerra claramente estaba atascada. Y ahora invertimos cerca de 120.000 millones de dólares en la guerra. Y pedían a Europa occidental que enviasen más y más ayuda [a Ucrania]. Y en Europa occidental, en Alemania, estaban preocupados porque estaban viendo que esta guerra no iba a ninguna parte", asegura el ganador del premio Pulitzer.

En la entrevista, Hersh reitera su versión de que buzos de la Armada de EE.UU. perpetraron los actos de sabotaje, al tiempo que mencionó uno de los mensajes que le transmitió una de sus fuentes. "Esta fue una gran operación. Colaboramos con los noruegos, lo hicimos de forma encubierta, lo hicimos todo. No se encontró ni una sola huella. El único problema es que fue una acción verdaderamente tonta, estúpida", citó el periodista sus palabras.

En este contexto, remarca que si en Occidente quisieran realizar una verdadera investigación, conseguirían la respuesta "en pocos días". El entrevistado denuncia que en EE.UU. "saben quién" está detrás de la voladura de los gasoductos, pero "ningún reportero" se atreve a plantear una pregunta al respecto.

"Tenemos a la mayoría de los países de Europa trabajando con nosotros, podríamos haber conseguido la respuesta a esa pregunta en pocos días. Pero, claro, nadie lo ha preguntado, y la Casa Blanca no lo va a hacer porque sabe quién lo hizo. ¿Para qué preguntar e investigar? ¿Para qué hacerlo público? Toda la historia se está desmoronando, y hay presión", acentúa.

Scholz no hizo "nada" para evitarlo

Por otra parte, Hersh arremete contra el canciller alemán, Olaf Scholz, porque "no ha hecho nada para evitar" la voladura del Nord Stream 1 y 2. Hersh señala que "no está claro" si el jefe del Ejecutivo alemán estaba al tanto acerca de quién explotó los gasoductos, pero "seguramente, no ha estado entre los que exigían una investigación".

Al mismo tiempo, el reportero subraya que Washington siempre se mostró preocupado por el papel de los suministros energéticos rusos en las relaciones entre Moscú y Europa.

"Cada vez que los rusos pretendían construir un gasoducto, luchábamos contra ello como locos. Normalmente perdíamos, porque incluso los países que estaban en la OTAN querían comprar gas. Así que siempre tuvimos miedo del poder que suponía el gas ruso", resalta.

Gas ruso como clave del éxito de Alemania

El periodista opina que "no hay manera" de reemplazar las entregas gasísticas rusas a un precio barato, un factor "clave" que le ayudó a Alemania a convertirse en una potencia industrial con empresas como el gigante químico BASF o las famosas marcas automovilísticas como Mercedes y otras.

"Y no olviden que [los alemanes] son parte de Europa occidental. Pasaron entre 8 y 10 años bombardeando, mutilando, violando y matando en Europa occidental para luego volver a las buenas costumbres. Y lo hicieron convirtiéndose en una potencia industrial que desarrolló el comercio y logró bienestar para todos. Rusia fue clave, porque Alemania podía alimentar las industrias con gas barato", sintetiza Hersh.

El Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó este lunes un proyecto de resolución ruso-chino que insta a llevar a cabo una investigación internacional de las explosiones en los Nord Stream.

Hasta el momento, nadie se ha atribuido la autoría de las explosiones que causaron fugas en los gasoductos.

de las explosiones que causaron fugas en los gasoductos. Semanas después de que se difundiera la investigación de Hersh, que atribuye la autoría a Estados Unidos, varios medios occidentales publicaron artículos en los que sugieren que un grupo proucraniano fue el responsable.

Podrán ver la versión completa de la entrevista este miércoles.