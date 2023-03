¿Exorcismos en operativos? Las posturas religiosas que ponen en la mira al jefe policial de Colombia

Un verdadero cisma han causado en Colombia las declaraciones del director de la Policía Nacional de Colombia, Henry Sanabria, quien habló detalladamente en una entrevista sobre sus creencias religiosas y los supuestos exorcismos hechos en operaciones policiales, sin dejar de mencionar sus convicciones antiabortistas y hacer algunos señalamientos estigmatizantes sobre la comunidad LGBTIQ.

La periodista colombiana Vicky Dávila, del medio opositor Semana, no dejó ninguna pregunta en el tintero al abordar al director de la Policía colombiana, quien tampoco se privó de exponer sus convicciones dentro de la religión católica, llevadas a la práctica en su vida institucional, más allá de la esfera de lo personal.

Lo expresado por general, que tiene una experiencia de tres décadas en el área policial, desató una oleada de pronunciamientos, la mayoría en contra, del Gobierno, de sectores parlamentarios y de organizaciones de defensa de los derechos de las comunidades LGBTIQ. Hay quienes incluso piden que sea retirado del cargo.

¿Qué dijo Sanabria?

Dávila le preguntó al director de la Policía sobre los supuestos exorcismos, practicados por sacerdotes, en operaciones contra guerrilleros y narcotraficantes. El funcionario catalogó el tema de "complejo" y agregó: "con el solo hecho de mencionarlo ya el maligno se pone bravo".

"La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen", dijo el experimentado policía.

Admitió que ha participado en exorcismos desde 2007 y desveló que en los operativos militares donde fueron abatidos varios miembros del Estado Mayor de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hubo ese tipo de prácticas.

Entre los nombres de quienes habrían sido "exorcizados" en la distancia mencionó a Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Mono Jojoy', fallecido en 2010; Luis Édgar Devia Silva, conocido como 'Raúl Reyes', muerto en un bombardeo en una zona de Ecuador, en 2008; y Guillermo León Sáenz Vargas, apodado 'Alfonso Cano', abatido en 2011.

Según sostuvo Sanabria, todos los "delincuentes" y guerrilleros se valen de la "brujería" para su protección.

Aborto, condón y comunidad LGBTIQ

Más allá del tema religioso, que centró buena parte de la entrevista, el director de la Policía también expresó su opinión sobre el aborto y la diversidad sexual. Estas afirmaciones han sido las más criticadas por quienes incluso piden su salida de la institución.

Sanabria considera el aborto como "matar a una personita que se está formando" y lo ve como "un pecado muy grave" que supuestamente atentaría contra el quinto mandamiento, que establece que no se debe matar.

Desde febrero 2022, en Colombia el aborto inducido y la interrupción voluntaria del embarazo están despenalizados hasta la semana 24 de gestación, según un fallo de la Corte Constitucional. Así que lo expresado por Sanabria no tiene un alcance más allá de la expresión de su creencia religiosa.

Dávila también inquirió sobre "las libertades sexuales y de la comunidad LGBTIQ", a lo que la cabeza del alto mando policial dijo que ha defendido a sus miembros de quienes intentan agredirlos.

"De hecho, alguna vez dije: no se metan con ellos, no les hagan burla, no los molesten y me confundieron. Pensaron que yo formaba parte de esa comunidad porque los defendí radicalmente", expresó.

Aunque considera que su fe no choca con las orientaciones sexuales de los funcionarios que integran la institución, se refirió a una advertencia que le hizo años atrás a un grupo de policías. "Hay que tener cuidado porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte", dijo.

Según aseguró, "hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución", y posiblemente: "no hay esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen".

Las cifras que maneja apuntan a que, del 100 % de los casos de VIH que hay en todas las fuerzas de seguridad, 47 % se encuentran en la Policía.

A pesar de mostrar su preocupación por la presencia de este virus que ataca el sistema inmunitario, Sanabria rechaza el uso del condón, uno de los métodos de barrera recomendados para prevenir el contagio por vía sexual.

Para el también abogado, el condón "es un método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia".

Sobre el dilema de no estar de acuerdo con el uso del preservativo y alarmarse por la transmisión del VIH, manifestó que su recomendación para los policías era no asistir a fiestas de temática sexual.

Las reacciones

Desde el Gobierno se pronunciaron el presidente, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Hasta el momento, esa cartera anunció que "hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del director de Policía en el manejo de la institución".

El ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del director de @PoliciaColombia, Henry Sanabria, en el manejo de la institución. pic.twitter.com/bKPX8kdDFs — Mindefensa (@mindefensa) March 27, 2023

El líder de Pacto Histórico dio un espaldarazo a Sanabria y expresó que la discusión iba en dos vertientes: las creencias religiosas, "que deben ser respetadas", y la "separación" que debe haber entre éstas y su desempeño como funcionario público, recoge La FM.

Petro dijo que conocía las creencias del director de la Policía y que lo que se intentaba era que no afectaran "el desarrollo constitucional de la función pública".

”Creo que él ha sido respetuoso, hasta donde sabemos, de no articular a la norma, cuál quiera que sea, el efecto de las creencias", agregó.

Por su parte, el ministro Defensa, organismo rector de la Policía, recordó que su país "es un Estado laico" donde "existe libertad de cultos".

Velásquez manifestó su acuerdo con Petro y dijo que se examinará si situaciones como traslados, sanciones o beneficios se hacen "de acuerdo con la mayor o menor afinidad religiosa que se tuviera".

Sin embargo, no dejó de expresar que en algunas situaciones "sería preferible que servidores del Estado no se expresaran de manera tan extrovertida", porque sus dichos pueden afectar su labor institucional.

Rechazo desde el Congreso

El presidente del Parlamento, Roy Barreras, dijo en un trino que aunque Sanabria es "buena persona, vive en la Edad Media". En su opinión, el general "discrimina y estigmatiza" a la comunidad LGBTIQ y "proscribe el condón como abortivo. "¡No funciona en una sociedad moderna y progresista!", concluyó.

Gral Sanabria es buena persona pero vive en la Edad Media.Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI contra evidencia epidemiológica -se protege más del VIH q los promiscuos hetero- además proscribe el condón como “abortivo”!No funciona en una sociedad moderna y progresista https://t.co/zs8mUjLqAt — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 26, 2023

Por su parte, en un tono más duro, el senador de Comunes, Julián Gallo, pidió que Sanabria sea "removido de su cargo inmediatamente", porque lo considera una "amenaza".

El General de la @PoliciaColombia Henry Sanabria, debe ser removido de su cargo inmediatamente. Esta persona no da garantías de seguridad, ni orden, ni libertad. #EsUnaAmenazapic.twitter.com/ojtuOT4kUt — Julián Gallo (@JGalloComunes) March 27, 2023

Desde la Cámara de Representantes, la Comisión por la Diversidad emitió un comunicado donde le exigen al director de la Policía "disculpas públicas y que se retracte de las afirmaciones a toda luz desconectadas de los derechos humanos y de la jurisprudencia adoptada por la Corte Constitucional".

Según la Comisión, las afirmaciones de Sanabria "solo ratifican prejuicios sociales y podrían incrementar discriminación y violencia contra los miembros diversos de su institución".

Asimismo, se considera que su declaraciones sobre el VIH "se puede denominar como una clara serofobia hacia las personas diversas".

Comunicado de la Comisión por la Diversidad sobre las declaraciones del General Henry Saabria 👉👉 pic.twitter.com/jXYiQQnUYw — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) March 27, 2023

Para este grupo de parlamentarios es preocupante que las aseveraciones hayan sido hechas desde su despacho "y con el uniforme de la institución".

"Respetamos que el general sea católico, lo que no podemos dejar pasar es que con su uniforme promueva creencias religiosas al interior de la Policía Nacional y que desde ahí desconozca los derechos humanos", dice el escrito.

