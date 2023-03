El príncipe Enrique acusa a la familia real de ocultarle pruebas del pirateo telefónico

El príncipe Enrique acusó a la familia real británica de ocultarle "durante mucho tiempo" la información que tenía sobre la piratería telefónica por parte de los medios de comunicación, ya que no querían "abrir una caja de Pandora", informa Independent.

El también duque de Sussex, el cantante Elton John y otras celebridades acudieron este lunes a los Tribunales Reales de Justicia para el inicio de la primera vista de sus demandas contra Associated Newspapers Limited (ANL), la editorial del tabloide Daily Mail.

Las acusaciones incluyen la contratación de investigadores privados para colocar dispositivos de escucha dentro de los coches y la grabación de conversaciones telefónicas privadas.

El príncipe, por su parte, criticó además a la monarquía por su complicidad con la prensa y dijo que lo condicionaron a aceptar la norma de su familia de "nunca quejarse, nunca dar explicaciones" cuando trataba con los medios.

"La Institución [la corona británica] dejó claro que no teníamos por qué saber nada del pirateo telefónico, y me dejaron también claro que la familia real no se sentaba en el banquillo de los testigos porque eso podría abrir una caja de Pandora", reveló el duque el lunes.

En una declaración escrita dirigida al tribunal, Enrique dijo haber presentado esta demanda porque "ama a su país y sigue profundamente preocupado por el poder, la influencia y la criminalidad sin control" del mencionado editor. "El público británico merece conocer todo el alcance de este encubrimiento y creo que es mi deber sacarlo a la luz", añadió.

"Las pruebas que he visto demuestran que los periodistas de Associated son delincuentes, con poderes periodísticos que deberían preocuparnos a todos y cada uno de nosotros", declaró, citado por Reuters.

Además, el príncipe afirmó haber perdido o "cortado" con amigos, ya que los artículos del diario le hacían pensar que personas cercanas a él "eran la fuente" de los artículos que lo implicaban y "todo el mundo se convirtió en un 'sospechoso'".

El duque de Sussex afirmó que se vio "privado en gran medida" de partes importantes de su adolescencia debido a las presuntas acciones ilegales del Daily Mail. ANL niega todas las acusaciones.

La demanda se suma a otros tres casos en los que el príncipe británico está implicado en el Tribunal Superior. También ha demandado al Mail por supuesta difamación y se espera que comparezca como testigo, en mayo, en un juicio contra el periódico Daily Mirror por acusaciones de piratería telefónica.