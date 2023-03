VIDEOS: Violentos enfrentamientos marcan una nueva jornada de protestas en Francia

Des casseurs s'en prennent à un journaliste qui les as filmé. Ils ont cassés son matériel et en voulant répliquer, ils les a tous attirés et ils lui ont sautés dessus.#ReformeDesRetaites#greve28mars#grevegenerale#macron#Manif28Mars#paris#nation#presse#violencespic.twitter.com/QjtFGL8kVF