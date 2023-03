Hersh: La sociedad en EE.UU. no recibe "el tipo de información que debería"

El reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh denuncia que en EE.UU. la sociedad no recibe "el tipo de información que debería recibir", ni sobre el conflicto en Ucrania ni sobre otros temas que recogen los medios locales.

"Ahora mismo hay poco periodismo auténtico, el periodismo no funciona", sostiene Hersh en una entrevista con el programa 'Impacto Directo' de RT emitida este miércoles. En este sentido, asegura que "si lees The New York Times, pensarás que al Ejército ucraniano le va bastante bien".

El investigador recuerda que cuando trabajó en The New York Times, "de cerca de 800 artículos, tal vez un 5 % citaban las fuentes, porque no puedes encontrar gente de la comunidad".

Asimismo, el ganador del premio Pulitzer señala que la mayoría de medios estadounidenses no informaron sobre su investigación, publicada el pasado febrero, que reveló que buzos de la Marina estadounidense habían colocado explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022.

Tucker Carlson y Fox News "enseguida informaron" sobre la investigación, "pero los demás medios no lo hicieron", subraya. En este sentido, Hersh precisa que The New York Times, The Washington Post, CNN y MSNBC no se hicieron eco de su artículo.

Según el periodista, "en EE.UU. saben quién lo hizo [la voladura de los Nord Stream]. Saben que lo hizo el presidente". "Otra forma de plantearlo sería hacer una pregunta en rueda de prensa, algo que ningún reportero hace", indica.

Además, Hersh argumentó que el expresidente estadounidense Donald Trump "asustó mucho a la mayoría de los medios más o menos convencionales". "Estamos en una etapa realmente divertida. Es una etapa postTrump", concluyó.

Pueden ver la versión completa de la entrevista aquí.