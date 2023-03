La deuda pública en Alemania supera los 2,5 billones de dólares y marca un récord histórico

La deuda pública en Alemania alcanzó en 2022 un récord histórico, situándose en 2,367 billones de euros (2,57 billones de dólares), informó este miércoles la Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis).

"La deuda del presupuesto público general con el sector no público ascendió a 2,367 billones de euros a finales de 2022", comunican desde el organismo, que detalla que "el sector no público comprende las entidades de crédito y el resto del sector nacional y no nacional, por ejemplo, las empresas privadas en Alemania y en el extranjero".

Según Destatis, la deuda pública aumentó un 2 %, es decir, 46.100 millones de euros (49.996 millones de dólares) en comparación con el año 2021. Si se equipara con el final del tercer trimestre de 2022, la deuda aumentó un 1,8 %, es decir, 41.900 millones de euros (45.441 millones de dólares).

Así, la deuda per cápita ascendió a 28.155 euros (30.534 dólares). Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia y Berlín resultaron ser los estados federados más endeudados.

Mientras, la oficina señaló que la deuda pública del Gobierno federal aumentó un 4,6 %, es decir, 71.900 millones de euros (77.976 millones de dólares) en comparación con el dato de finales de 2021, debido al "continuo aumento de las necesidades de financiación a consecuencia de la situación pandémica de los últimos años y de la actual crisis energética".

Sin embargo, a excepción de Sajonia-Anhalt, todos los estados federados pudieron reducir su deuda en 2022 en un 1,2 %, es decir, 7.300 millones de euros (7.917 millones de dólares).

El mes pasado, el organismo reveló que las ventas minoristas en Alemania cayeron drásticamente en diciembre del año pasado debido a la alta inflación y a la crisis energética. Según Destatis, la caída de las ventas se debe principalmente al fuerte aumento del índice de precios al consumidor, que alcanzó un 7,9 % en 2022.