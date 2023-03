"No tienen derecho a intimidar": Roger Waters se lanza contra una ciudad alemana que canceló su concierto

El legendario cofundador de la banda de 'rock' Pink Floyd, Roger Waters, arremetió este martes contra el ayuntamiento de la ciudad alemana de Fráncfort del Meno porque le prohibió hacer un concierto, aludiendo a las supuestas posturas antisemitas del músico.

"Los responsables de Fráncfort saben que están en el lado equivocado de la ley y que ahora están completamente aislados. [...] Los intentos de anulación por parte de los políticos de Fráncfort son un ataque contra la libertad artística como tal. Los políticos no tienen derecho a intimidar y amedrentar a los artistas y sus fanáticos con prohibiciones de actuaciones", aseveró Waters en un comunicado difundido en medios.

En esta línea, el artista subrayó que seguirá con su lucha y reafirmó que recurrirá a los tribunales contra las autoridades locales si es necesario para poder salir a escena en la ciudad en cuestión el próximo 28 de mayo. "Estamos camino a Fráncfort. Fráncfort, allí vamos", resaltó.

"Tenemos que aguantarlo"

Por otra parte, el músico celebró la decisión de la alcaldía de Múnich que optó por permitir el concierto programado para el 21 de mayo en el pabellón Olímpico de la ciudad. "Una prohibición de mi concierto hubiera sido ilegal", señaló Waters, al agregar que esta decisión "es una buena noticia para la libertad de expresión" en el país. En este sentido, instó a las autoridades de Fráncfort a que reconsideren su postura y no sigan con el "despilfarro del dinero de los contribuyentes".

Desde el ayuntamiento de Múnich justificaron su aval, aludiendo a que la rescisión del contrato no era posible por razones legales, recoge la revista Der Spiegel. "No lo quiero aquí y ahora tenemos que aguantarlo", destacó Dieter Reiter, alcalde de Múnich.

Supuestos antecedentes antisemitas

Las autoridades de Fráncfort argumentan su renuencia, tildando al exlíder de Pink Floyd como "uno de los antisemitas de mayor alcance del mundo". Asimismo, mencionan el "comportamiento persistentemente antisraelí" del exlíder de Pink Floyd y recuerdan que en 2013 Waters utilizó como parte de su concierto un globo en forma de cerdo en el que lucía la estrella de David.

Por otra parte, el espacio donde podría tener lugar el concierto del artista en Fráncfort es el pabellón Festhalle que, durante el pogromo de la noche de los cristales rotos de 1938, se utilizó para recluir a judíos que luego fueron deportados a campos de concentración por los nazis.

En una entrevista concedida a Der Spiegel a mediados de marzo, el artista volvió a rechazar las acusaciones de antisemitismo, al acentuar que solo apoya los derechos humanos. "No soy antisemita. Nunca he sido antisemita y nunca lo seré. [..] Es extraño que ahora se ataque mi carrera basándose en acusaciones del 'lobby' israelí", resaltó.

Aparte de las ciudades mencionadas, el programa de Waters para Alemania en el marco de la gira mundial 'This Is Not a Drill' incluye conciertos en Colonia, Hamburgo y Berlín.