López Obrador cuestiona a senador republicano por las fallas de EE.UU. en el combate al fentanilo

El presidente mexicano, Andres Manuel López Obrador, cuestionó este miércoles al senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, sobre lo que EE.UU. está haciendo para detener el flujo de fentanilo en su territorio.

En el marco de las comparecencias ante el Senado por parte del gabinete de Joe Biden, Graham presionó al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y al titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para que respondieran si los cárteles del narcotráfico controlaban algunas regiones del territorio mexicano.

Tanto Blinken como Mayorkas respondieron afirmativamente a la pregunta, por lo que este miércoles López Obrador se pronunció para desmentir esa postura: "Yo sostengo que cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional. Hay riesgos en unas regiones más que otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país", dijo el mandatario.

La respuesta a Graham

Graham mantiene activo un discurso bélico y en contra de la soberanía de México, al ser uno de los principales promoventes de la iniciativa de que EE.UU. declare a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que abriría la posibilidad al despliegue del Ejército norteamericano en el país vecino.

En un contexto en el que el sector republicano reprueba la labor de México en la lucha contra el narcotráfico, sin evaluar la responsabilidad que tiene EE.UU. para revertir la crisis de opioides en esa nación, López Obrador preguntó a Grahan:

¿Quién distribuye el fentanilo en EE.UU.?

¿Hay carteles locales que distribuyen el fentanilo en el territorio norteamericano?

Los que distribuyen el fentanilo en EE.UU., ¿son mexicanos o estadounidenses?

¿Se les persigue y castiga a quienes distribuyen el fentanilo en EE.UU.?

¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en EE.UU., con el propósito de que no consuman drogas?

Cuestionamientos a EE.UU.

Además, López Obrador cuestionó la política flexible de armas que tiene EE.UU., ya que está íntimamente vinculada a la violencia perpetrada por organizaciones criminales en México.

"¿Se puede comprar una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de EE.UU.? Sí o no", preguntó al senador republicano.

"El senador, que es tan influyente, puede hacer mucho para que no se den estas muertes. Por ejemplo, el control de las armas, que se persiga a los que distribuyen el fentanilo en EE.UU., que se apruebe una campaña de información, de orientación sobre el daño que causa el fentanilo", expresó el mandatario.

De acuerdo con López Obrador, solo el 25 % del fentanilo que se consume en EE.UU. proviene de México.

"El 75 % llega por EE.UU. y por Canadá. Que también considere que nosotros no producimos fentanilo. Llega de Asia, nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo, y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino que lo hacemos por convicciones humanitarias", concluyó.