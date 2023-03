Castillo denuncia una "consigna" para mantenerlo en la cárcel tras apelar prisión preventiva

El expresidente de Perú Pedro Castillo denunció este miércoles que las autoridades judiciales de su país autorizaron la prisión preventiva en su contra "para cumplir una consigna", aunque no especificó de parte de quién.

"La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar", afirmó Castillo al comienzo de su breve pronunciamiento en una audiencia realizada de forma telemática.

El pasado 9 de marzo, un juez aprobó el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

EN VIVO | Se lleva a cabo audiencia de apelación del proceso contra Pedro Castillo. ►https://t.co/BwVV2WjvEbpic.twitter.com/fev3wkTlvv — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 29, 2023

Castillo, destituido el 7 de diciembre pasado por el Congreso de la República, es investigado de presuntamente encabezar durante su mandato una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones de obras públicas.

"Hoy más que nunca vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o he sido parte de una red criminal y jamás he sido cómplice de un delito sin autor", remarcó el profesor cajamarquino.

De la misma forma, declaró que durante su gestión nunca ejerció "influencia alguna para beneficiar a nadie". Sin embargo, denunció que esas prácticas sí son hechas por "la actual gestión de facto y que nadie las imputa", en referencia a la administración de Dina Boluarte.

El caso de su esposa

En esta misma jornada, el Octavo juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial declaró improcedente el pedido de prisión preventiva en contra de la exprimera dama y esposa de Castillo, Lilia Paredes, así como de sus dos hermanos, David y Walter Paredes.

El juez Raúl Justiniano señaló que la Fiscalía de la Nación debió solicitar primero que se revocara la orden de comparecencia simple dictada hasta el momento a los imputados, antes de pedir directamente la prisión preventiva.

EN VIVO | Declaran improcedente el pedido de prisión preventiva contra la ex primera dama, Lilia Paredes. ►https://t.co/BwVV2WjvEbpic.twitter.com/C5JewX63aj — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 29, 2023

No obstante, aclaró que el Ministerio Público puede volver a formular los requerimientos judiciales para determinar una prisión preventiva contra la familia Paredes, señalados por el presunto delito de organización criminal.

Lilia Paredes reside actualmente en México luego de que el presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, aceptara su solicitud de asilo político.