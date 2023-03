Un experto en hongos contrae una enfermedad fúngica mortal para las plantas en un caso único

Un hombre de la India contrajo una enfermedad fúngica mortal para las plantas, revela un estudio de médicos indios publicado en la revista Medical Mycology Case Reports. Se trata del primer caso de infección humana por el hongo vegetal 'Chondrostereum purpureum'.

El paciente, un micólogo de 61 años, acudió al hospital quejándose de tos recurrente, ronquera, dificultad para tragar, dolor de garganta y fatiga desde hacía tres meses. "No tenía antecedentes de diabetes, infección por VIH, enfermedad renal ni ninguna otra enfermedad crónica", detallan los expertos.

Los médicos diagnosticaron al paciente una infección con 'Chondrostereum purpureum', un hongo vegetal que causa la enfermedad de la hoja plateada en plantas. Las exploraciones realizadas en el hospital revelaron que la infección había causado un absceso paratraqueal en el cuello del hombre, obstruyendo parcialmente sus vías respiratorias. Los especialistas le recetaron un antifúngico diario durante dos meses. Dos años después, el hombre se siente "absolutamente bien" y la infección no ha reaparecido.

Los médicos afirman que el sorprendente caso "plantea serias dudas sobre la propensión de este tipo de infección a producirse tanto en individuos sanos como inmunodeprimidos".

"En las últimas décadas han surgido múltiples hongos patógenos nuevos", escriben los investigadores en el estudio. "El empeoramiento del calentamiento global y otras actividades de la civilización abren la caja de Pandora para nuevas enfermedades fúngicas", advierten. El cambio climático provoca la mutación de hongos patógenos, lo que aumenta su resistencia a factores externos y su patogenicidad.

Las preocupaciones por la posibilidad de una catástrofe biológica de este tipo impulsó la creación del popular videojuego 'The Last of Us' y la popular serie apocalíptica homónima, en la que el mundo se enfrenta a una pandemia mortal provocada por un hongo mutante llamado cordyceps.