El 'viaje' de 70 hipopótamos de Pablo Escobar a México y a la India costará unos 3,5 millones de dólares

El traslado a santuarios naturales de México y de la India de 70 hipopótamos que fueron propiedad del difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar tendrá un costo total aproximado de 3,5 millones de dólares, anunció el director del Santuario Ostok y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), Ernesto Zazueta, en declaraciones a la prensa.

Zazueta viajó a Colombia, donde este miércoles firmó los respectivos acuerdos con el gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, así como con el Ministerio de Ambiente, la Fuerza Aérea y con otras instituciones departamentales y nacionales del país sudamericano para comenzar los trámites y la logística para trasladar a los animales.

Estos hipopótamos, majestuosas criaturas que llegaron a nuestro país por el capricho estrafalario del narcotráfico, ahora vivirán en santuarios naturales de la India y México. Realizaremos su traslocación para proteger su VIDA y preservar el ecosistema del Magdalena Medio. pic.twitter.com/NC1Y59w4nh — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) March 29, 2023

Los primeros 60 hipopótamos serán llevados al Green Zoological Rescue and Rehabilitation Center de la India, "un enorme santuario, 100 % natural, que no está abierto al público ni es un negocio", aclaró Zazueta, precisando que la medida tiene como fin "el rescate y conservación de grandes especies".

¿Cuándo será la 'mudanza'?

"No niego que aquí en [la región del] río Magdalena todos estos hipopótamos viven en un paraíso, es un lugar maravilloso, pero no es su ecosistema y, al no serlo y al haberlos dejado a la deriva tras la muerte de Pablo Escobar, estos animales están afectando todo su entorno y su exponencial reproducción podría terminar por afectarlos a ellos mismos'', aclaró. ''Por ello, las autoridades de Antioquia y nosotros haremos todo lo posible por salvarlos y por llevarlos a otro paraíso, pero donde no haya afectación ambiental ni a su especie", agregó.

Ernesto Zazueta precisó que el traslado de los animales al país asiático será posible gracias a que la Azcarm y Ostok han venido trabajando con el centro de rescate indio. Se espera que la operación se concrete a lo largo de este semestre.

En cuanto al traslado de los otros 10 paquidermos al Santuario Ostok, situado en el estado mexicano de Sinaloa, el presidente de Azcarm indicó que el proceso será más lento, aunque ya se está trabajando para obtener los permisos y cumplir con los requerimientos necesarios.

30 paquidermos en un Boeing

Por su parte, Aníbal Gaviria destacó que el traslado de los hipopótamos a santuarios naturales de otros países tiene como objetivo salvar la vida de los paquidermos y de las personas que habitan "en el área del Magdalena Medio". "El incremento desordenado de los hipopótamos en el futuro puede ser un riesgo para la tranquilidad y la vida de los ciudadanos de ese territorio y de especies autóctonas", advirtió.

Para la operación de transporte hasta la India se barajan dos opciones. La primera pasa por la utilización de un Boeing 747 desde la base aérea de Palanquero, en el departamento de Cundinamarca. El avión tiene capacidad para transportar 30 hipopótamos y tendría que hacer dos viajes. Pero en el caso de que el Boeing no pueda aterrizar en la base aérea, se recurriría a la segunda opción: contratar un avión más pequeño que tendría que hacer más viajes o que el Boeing salga desde el aeropuerto internacional José María Córdova del municipio de Rionegro (Antioquia).

El costo final de la operación dependerá de la alternativa logística seleccionada, y será asumida por los aliados internacionales del proceso, aclaró Zazueta.