La marcha trans contra la Corte Suprema de EE.UU. sigue adelante pese a la masacre de Nashville

Un grupo de activistas transgénero ratificó la convocatoria para este sábado, 1 de abril, del 'Día Trans de la Venganza', que incluye una marcha a la Corte Suprema de EE.UU., en Washington. La movilización tendrá lugar días después de que una persona trans, Audrey Hale, matara a tres alumnos y a tres trabajadores en una escuela de Nashville, Tennessee.

Organizada por la Red de Activistas Radicales Trans (TRAN por sus siglas en inglés), la movilización busca la "unidad" y "no incitar a la violencia". "TRAN no fomenta la violencia, que no es bienvenida en este evento", aclararon desde la entidad, luego de que la convocatoria fuese criticada por considerarse que su nombre podía representar un respaldo a Hale.

Incluso Twitter decidió borrar miles de mensajes en los que aparecía la imagen que promocionaba la movilización. "No apoyamos los tuits que incitan a la violencia, independientemente de quién los publique. 'La venganza' no implica una protesta pacífica", tuiteó Ella Irwin, jefa de confianza y seguridad de Twitter, sobre la eliminación.

Por su parte, TRAN señaló que "la venganza significa luchar con vehemencia". "Estamos luchando contra las falsas narrativas, la criminalización y la erradicación de nuestra existencia", expresó en un comunicado en el que agregó: "También es una llamada a nuestros aliados a ponerse de pie y a luchar con nosotros para derribar las fuerzas que intentan dividirnos y subyugarnos a todos".

Uno de los temas contra los que TRAN se manifiesta es la prohibición en algunos estados de los tratamientos de reasignación de género para niños. "No hacer nada es aceptar", continúa el texto, en el que aseguran que optaron por "luchar por el cambio y el progreso" con el objetivo de "garantizar una vida mejor para todas las personas".

"En lo que va de 2023 se han perdido 12 vidas, en 2022 hemos perdido más de 60 personas. Nuestra comunidad tiene un estigma asociado e impacta significativamente a las comunidades marginadas con mayor intensidad", agrega.

La matanza de Nashville

Pese a que sus críticos intentaron vincular la marcha a la Corte Suprema de EE.UU. con la masacre en la escuela de Nashville, desde TRAN rechazaron cualquier relación con el "horrible" tiroteo que terminó con tres alumnos de 9 años y tres adultos asesinados.

El ataque se produjo la mañana del lunes 27 de marzo en la escuela privada presbiteriana The Covenant, a la que Hale, de 28 años, entró armada con al menos "dos rifles y una pistola", siendo allí abatida por oficiales que le hicieron frente en el segundo piso del establecimiento. Momentos antes, había acabado con la vida de las seis personas.