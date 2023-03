La curiosa propuesta de López Obrador para que jóvenes de EE.UU. vivan en sus hogares "hasta los 30 años"

El presidente de México, Andrés Manuel López, Obrador, propuso esta semana que el Gobierno de EE.UU. otorgue subsidios especiales para que los jóvenes puedan vivir con sus familias hasta que tengan 30 años.

Según el mandatario, el fin de este controvertido programa social sería que adolescentes y jóvenes cuenten con la contención familiar necesaria para evitar que consuman drogas ilegales.

Incluso afirmó que Lindsay Graham, el senador republicano que suele criticar a México, debería ser quien elabore el proyecto para someterlo a votación en el Congreso de EE.UU.

"Este senador tan influyente podría presentar una iniciativa para que los padres tengan en sus hogares a los jóvenes más tiempo y que reciban una compensación; que en vez de que abandonen los jóvenes los hogares a los 18 años, que los puedan mantener hasta los 21, hasta los 30 años, ahí con ellos", dijo.

#Mañanera “Si nos descuidamos y aumenta el consumo de las drogas, entonces sí va ser muy difícil garantizar la paz. Lo que está sucediendo en #EUA es realmente doloroso. Los parques llenos de jóvenes como zombies. ¡Una situación lamentable!”:@lopezobrador_@Notimexpic.twitter.com/SY7ex8pDdF — Carolin González (@CarolinGonzlez8) March 30, 2023

La permanencia de los jóvenes en el hogar paterno, aseguró, fortalecería "la fraternidad, la solidaridad, el amor" y evitaría la desintegración familiar.

"Que en EE.UU. no se abandone a los jóvenes, porque eso causa muchos problemas. Es ir a atender las causas porque podemos lograr, y además lo deseamos, de que ya no tengan fentanilo, pero si existe esa crisis familiar y social, los jóvenes van a seguir insatisfechos, abandonados, infelices, van a seguir buscando la droga", advirtió.

Comparaciones

Este jueves, el presidente reiteró su propuesta e insistió en que en EE.UU. se vive una crisis humanitaria por consumo de drogas que deja alrededor de 100.000 muertes al año.

"Es mucha la adicción, el consumo. Lo digo con mucho respeto: tienen que atender lo social porque sus costumbre son distintas a las nuestras [de los mexicanos]. Allá los jóvenes adolescentes llegan a una edad, los 18, en que tienen que salirse de la casa", dijo.

López Obrador aseguró que es más importante tenerlos varios años más en sus hogares, en lugar de obligarlos a ser independientes.

"El Gobierno podría entregar un apoyo a las familias, si tienen hijos estudiando, que en vez de abandonar la casa a los 18, a los 21, (pasen) más tiempo con la familia. No abandonarlos, no a la soledad, a que se sienten vacíos, sin amor, que no se fuguen, no buscar esas opciones que son dañinas, dramáticas, fatales", dijo.

Por el contrario, aseguró, en su país no se padece esa crisis porque la familia es primordial en su cultura. "Allá tienen las calles llenas [de adictos, van] como zombies. Es una situación lamentable, una profunda crisis social, humanitaria. Por eso en México tenemos que fortalecer nuestros valores, que es lo que siempre nos ha salvado", señaló.

En ese sentido, advirtió, "lo que tenemos que atender es que no se cosuma la droga, que podamos vivir en una sociedad mejor y donde los jóvenes y todos podamos ser felices y no recurrir a las drogas".