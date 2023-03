"Le creo a él": Lacalle Pou respalda a senador uruguayo denunciado por explotación sexual infantil

El presidente de Uruguay, el conservador Luis Lacalle Pou, respaldó al senador de su partido, Gustavo Penadés, denunciado por explotación sexual infantil por una militante de esa misma formación oficialista.

"Le creo a él", aseguró el jueves el mandatario en declaraciones a periodistas divulgadas por el diario El Observador, y en las que aseguró que el senador goza de su "respaldo".

La militante del oficialista Partido Nacional (PN) Romina Celeste Papasso, una mujer trans, contó a través de las redes sociales que el abuso del senador, presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), se dio cuando tenía 13 años y todavía no había iniciado su transición.

Me pegaron en el piso, me dejaron muerta en vida. Pero voy a seguir luchando!!https://t.co/QVf7wc7NG5 — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ 2⃣ 4⃣ 2⃣ 4⃣ (@romina_uy) March 26, 2023

El senador negó el miércoles los hechos y anunció que denunciará a la militante por difamación. "Nunca he engañado ni he renegado sobre mi orientación sexual, pero lo que no admito es que por tenerla alguien me pueda acusar de pedófilo", dijo.

En varias entrevistas, la militante contó que había mantenido relaciones sexuales dos veces con el senador, quien le dio dinero a cambio como "un regalito".

La Fiscalía anunció el miércoles que actuará de oficio para investigar esta denuncia.

La militante publicó también varias imágenes que le enviaron otras supuestas víctimas y que demostrarían sus encuentros con Penadés.