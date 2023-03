Trump no aceptará un acuerdo con la Fiscalía, según su abogado

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, "no cometió ningún delito", por lo que hay "cero" posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad, dijo este viernes su abogado, Joe Tacopina, en declaraciones a NBC News.

El gran jurado de Manhattan votó este jueves a favor de acusar formalmente al exmandatario por su papel en el pago de silencio a la actriz porno Stormy Daniels. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, declaró que los procuradores están trabajando para organizar la entrega de Trump a la Oficina del Fiscal.

Tacopina manifestó que su defendido se mostró "impactado inicialmente" por la decisión del gran jurado y que cree que se trata de una "injusticia". No obstante, Trump está dispuesto a "luchar contra eso", agregó el abogado.

Trump "no se esconderá"

La decisión del gran jurado de Manhattan marca la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal. La acusación o condena no impediría legalmente que el político republicano se postule nuevamente a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los criterios que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente.

Respecto a la posibilidad de que Trump se entregue voluntariamente a las autoridades para la lectura de cargos, el letrado dijo que su equipo legal está "trabajando en la logística" y recalcó que el político republicano "no se esconderá" en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En cuanto a un posible acuerdo de culpabilidad, Tacopina dijo que esa opción está descartada. "No aceptaré un acuerdo de culpabilidad, y el expresidente Trump tampoco lo aceptará. No va a suceder. No hay delito", aseguró.

El abogado dijo que, de momento, desconoce "específicamente" la naturaleza de los cargos contra Donald Trump, si bien agregó que la acusación "se centra en un acuerdo de confidencialidad legal muy común que se firmó [con Stormy Daniels] hace años". "Eso es lo que realmente hace que esto sea impactante", agregó, señalando que la decisión del gran jurado de Manhattan tendrá "consecuencias de gran alcance" y "pone en peligro el estado de derecho de todos los estadounidenses".

Por su parte, el presidente Joe Biden se negó reiteradamente a responder preguntas de los reporteros sobre las acusaciones contra el político republicano. "No tengo ningún comentario que hacer respecto a Trump", dijo el jefe de Estado ante la Casa Blanca.