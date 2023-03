El FC Barcelona revela que está en contacto con Messi para su posible retorno

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Rafael Yuste, reveló este viernes que la dirigencia de la entidad está en contacto con los representantes de Lionel Messi para un posible regreso del astro argentino al club catalán.

Durante un evento, un reportero preguntó a Yuste "si le pediría a Messi que volviera, si le gustaría que regresara y si hay contactos". Ante ello, la respuesta del vicepresidente fue: "A todo lo que me has preguntado, te diría que sí".

💣🔵🔴 La bomba de Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barça, sobre Leo Messi y su posible vuelta al club azulgrana. pic.twitter.com/BgiUue48Bt — Top Football (@topfootball_es) March 31, 2023

"Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no condujeron a buen puerto", dijo el vicepresidente, en referencia a las fallidas negociaciones que tuvieron lugar en 2021 para la renovación del contrato con el futbolista y que terminaron desembocando en el fichaje del argentino por el PSG.

"Las historias bonitas tienen que acabar bien"

"Tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club. Si hablamos de La Masía, del fútbol base y de Leo, que llegó con 12 años, entonces, por supuesto que me encantaría que volviese por lo que podría representar [para el club], no solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etc., pero también porque las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien", agregó. "Tenemos contactos con ellos", puntualizó.

Sin embargo, recordó que 'La Pulga' de momento es jugador del PSG, aunque luego aseguró que el Barça tiene dos meses para poder presentar un plan de viabilidad de garantías para el posible fichaje de Messi sin violar el 'fair play' financiero. Lionel Messi acaba contrato con el club parisino a final de la presente temporada y aún no ha llegado a un acuerdo para su renovación.