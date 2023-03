Niegan libertad anticipada al atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius que asesinó a su novia

La Justicia sudafricana ha negado este viernes la libertad anticipada a Oscar Pistorius, atleta paralímpico que está cumpliendo una condena de 13 años de prisión por asesinar a su novia Reeva Steenkamp el Día de San Valentín en 2013. El motivo del rechazo de debe a un error de cálculo, dado que Pistorius no ha cumplido el tiempo mínimo requerido entre rejas.

El sudafricano podrá volver a solicitar la libertad condicional en agosto de 2024. Por su parte, los padres de la modelo asesinada siguen afectados e instaron a no concederle la libertad anticipada. La abogada Tania Koen comentó ante la prensa que piensan que Pistorius no ha dicho la verdad sobre el crimen y por lo tanto no creen que esté rehabilitado.