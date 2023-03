Corte Suprema de Perú ratifica los 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo

La Corte Suprema de Perú ratificó este viernes los 36 meses de prisión preventiva dictados el pasado 9 de marzo contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el presunto delito de organización criminal en la modalidad de colusión agravada y tráfico de influencias.

El miércoles pasado, Castillo reiteró durante su audiencia de apelación: "Jamás he liderado o he sido parte de una red criminal y jamás he sido cómplice de un delito sin autor". No obstante, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín Castro, optó por mantener la medida de prisión preventiva.