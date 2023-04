El máximo militar de EE.UU. se muestra escéptico sobre la ofensiva de Ucrania

La posibilidad de que Ucrania expulse este año a las fuerzas rusas de lo que eran sus territorios es muy baja, ha declarado Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En declaraciones a Defense One, el general recordó que el presidente ucraniano Vladímir Zelenski ha declarado reiteradamente que el objetivo de Kiev es "expulsar a cada ruso de la Ucrania ocupada", algo que Milley calificó de una "tarea militar muy difícil".

"No digo que no se pueda cumplir [..] No creo que se pueda hacer a corto plazo este año", evaluó.

No es la primera vez que Milley se muestra escéptico sobre las capacidades militares de Ucrania. En una rueda de prensa en noviembre, dijo que la probabilidad de que Kiev tome Crimea "a corto plazo no es alta".

Los comentarios de Milley tienen lugar en medio de las promesas del liderazgo ucraniano de lanzar una ofensiva contra las fuerzas rusas esta primavera, al tiempo que reitera sus llamamientos a Occidente para que proporcione mayores suministros de armas más avanzadas.

Las exigencias incluyen misiles tácticos ATACMS, con alcance de 300 kilómetros, que EE.UU. hasta ahora ha rechazado entregar a Kiev, alegando preocupaciones de que podrían propiciar una escalada del conflicto, pero ahora Milley reveló una razón más.

"Hasta la fecha, hay una decisión política de no hacerlo. Y nunca predeciría nada [que pueda estar] sobre la mesa o fuera de la mesa para el futuro, pero desde el punto de vista militar, tenemos relativamente pocos ATACMS y tenemos que asegurarnos de mantener nuestros propios inventarios de municiones también", explicó.

El miércoles, Milley declaró ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto "increíbles índices de consumo de municiones convencionales".

Al respecto, el general expresó a Defense One que la industria militar estadounidense tardará "probablemente varios años" en reponer sus existencias y satisfacer las necesidades del Pentágono. Y esto será "muy caro" y no se hará "por arte de magia en una noche", aseguró.