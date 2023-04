Actriz porno quiere testificar contra Trump, pero teme por la violencia que desataría en EE.UU.

La actriz de películas pornográficas Stormy Daniels ha declarado que está dispuesta a enfrentar en los tribunales al expresidente de EE.UU., Donald Trump, aunque dice estar preocupada por la violencia que podría estallar en el país debido al proceso legal.

En entrevista con el periódico británico The Times, Daniels aclaró que todavía no ha recibido una citación para testificar en la corte, pero espera que la llamen. "No tengo miedo, no tengo nada que ocultar y espero contarles a todos lo que sé", dijo la estrella porno. "Trump ya no es intocable. Una persona en el poder no está exenta de la ley. Y no importa cuál sea su trabajo o lo que indique su cuenta bancaria, debe responsabilizarse por lo que dijo e hizo, y se debe hacer justicia", agregó.

Además, reveló que ha recibido amenazas, pero resaltó que no le teme ni a él "ni al Gobierno" estadounidense. "Le he visto desnudo. No hay forma de que pueda dar más miedo con la ropa puesta", comentó la actriz.

"Habrá heridos y muerte"

El gran jurado de Nueva York votó esta semana a favor de acusar formalmente al exmandatario por el supuesto pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre la relación sexual extramarital que habrían mantenido en 2006. Trump podría ser acusado por un delito grave de falsificación de registros comerciales y por violar las leyes de financiación de campañas con dicho pago. Se espera que la siguiente semana el político republicano se presente a una audiencia para la lectura de al menos 30 cargos.

La actriz de películas para adultos dijo estar "orgullosa" de esa "monumental y épica" acusación, pero que también "por primera vez" en la vida está asustada por las posibles consecuencias. "Cualquiera que sea el resultado, va a causar violencia, y habrá heridos y muerte", vaticinó. "Existe la posibilidad de que salgan muchas cosas buenas de esto, pero, de cualquier manera, también saldrán muchas cosas malas", continuó.

Según Daniels, el proceso judicial "seguirá dividiendo" a los estadounidenses y "levantándolos en armas". "Es especialmente aterrador porque el propio Trump está incitando a la violencia y alentándola", sostuvo.

La actriz también aseveró que el exmandatario "ya se salió con la suya incitando a un motín y causando muerte y destrucción". Sus palabras hacen referencia al asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump que tuvo lugar en enero de 2021.