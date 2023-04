Dictaminan que Musk violó la ley y "amenazó" a los empleados de Tesla con un tuit

Un tribunal de apelaciones de EE.UU. dictaminó este viernes que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, "amenazó" a sus empleados, violando la ley federal del trabajo, cuando tuiteó en 2018 que la plantilla perdería opciones sobre acciones si se unían a un sindicato, informa Reuters.

Los jueces confirmaron una decisión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) del país norteamericano, que estableció que la publicación, aún disponible en la plataforma, equivalía a una "amenaza" ilegal que podría desalentar la sindicalización y ordenó a Musk que lo borrara.

"Nada impide que el equipo de Tesla en nuestra fábrica de automóviles vote al sindicato. Podrían hacerlo mañana si quisieran", escribió el jefe de Tesla en medio de una campaña organizada por el sindicato United Auto Workers (UAW) en la planta de la empresa en Fremont, California. "Pero, ¿por qué pagar cuotas sindicales y renunciar a opciones sobre acciones a cambio de nada?", concluyó.

El presidente de la UAW, Shawn Fain, aplaudió la decisión, pero aceptó que el juicio también puso de relieve "el roto derecho laboral estadounidense".

"Aquí hay una empresa que claramente violó la ley y, sin embargo, han pasado varios años antes de que estos trabajadores hayan logrado un mínimo de justicia", dijo Fain.

La defensa de Musk, por su parte, argumentó que el tuit no era una amenaza y, simplemente, reflejaba el hecho de que los trabajadores sindicalizados de otras empresas automovilísticas no recibían opciones sobre acciones. Sin embargo, un panel de tres jueces no estuvo de acuerdo.

Otros litigios por tuits

El frecuente uso de Twitter por parte de su ahora propietario ya le ha acarreado problemas legales en el pasado.

Así, en febrero, Tesla ganó otro caso, después de que los inversores demandaran a Musk por otro tuit de 2018 que decía que la financiación estaba asegurada para privatizar la compañía.

En diciembre de 2019, el magnate ganó en los tribunales a un explorador de cuevas británico, al que había llamado "pedófilo" en respuesta a un mensaje ofensivo.