Reportan que los letrados de Trump sopesan 'mudar' el caso a un tribunal más conservador

El equipo legal de Donald Trump está considerando la transferencia del caso penal contra el expresidente a un tribunal más conservador de Nueva York, informa Bloomberg citando a una persona al tanto de las discusiones.

Los letrados temen que el político no obtenga un juicio justo en el tribunal de Manhattan, por lo que están sopesando pedir que el proceso se desarrolle en otro distrito neoyorquino, Staten Island. No obstante, todavía no se trata de una decisión final, ya que los juristas primero quieren estudiar la acusación, que se presentará formalmente el próximo martes.