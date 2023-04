"La vivienda no es un negocio": miles de portugueses salen a la calle por la crisis inmobiliaria

Miles de portugueses han salido a la calle este sábado para reclamar su derecho a una vivienda digna en el marco de la manifestación Casa para Vivir.

Las protestas se desarrollaron en Lisboa, Oporto, Viseu, Aveiro, Coimbra y Braga, donde se vieron pancartas con lemas como: "Tanta gente sin casa y tantas casas sin gente"; "Casas para vivir, no para enriquecer"; "Tener casa es un derecho, no un privilegio"; "La vivienda no es un negocio" o "Impongan impuestos a los nómadas digitales", entre otros.

"Pretendemos organizar un referéndum para poner fin al alojamiento local en los edificios destinados a viviendas, para tomar medidas que permitan a la gente vivir en Lisboa, empezando por la caída del precio de la vivienda, pero también para poner fin a las visas doradas y otras políticas que fomentan la especulación inmobiliaria", comentó a JN Raquel Serdoura, una de las portavoces del movimiento Referéndum por la Vivienda, que busca plantear sus preocupaciones ante la Asamblea de la República.

Con más del 50 % de la población con sueldos por debajo de los 1.000 euros al mes y un salario mínimo de 760 euros, encontrar un lugar donde vivir en sus propias ciudades resulta inasequible para muchos portugueses. En la última década, los alquileres han registrado un aumento superior a la inflación y los precios actuales resultan demasiado elevados para el mercado local.

En Lisboa, el precio medio del alquiler de un apartamento con un dormitorio superaba los 1.300 euros el año pasado, según Imovirtual. La práctica de convertir las viviendas en el alojamiento para turistas a corto plazo también agrava el problema, contribuyendo a la subida de los precios del alquiler.

En su intento por hacer frente a la crisis inmobiliaria, el Gobierno de Portugal decidió eliminar en febrero su programa de visas doradas, consistente en la concesión de permisos de residencia a los no residentes de la Unión Europea a cambio de la compra de bienes inmuebles o de otras inversiones.