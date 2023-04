Ministro de Defensa alemán alerta de "retos inimaginables" si se da "el peor de los casos" en las elecciones de EE.UU.

Tras las elecciones presidenciales en EE.UU, los aliados europeos de la OTAN podrían enfrentarse a "retos casi inimaginables en la actualidad", incluso en lo referente a la ayuda occidental a Ucrania en su conflicto con Rusia. Así lo advirtió el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, en una entrevista con el diario Welt am Sonntag publicada el sábado.

"Si se diera el peor de los casos y llegara a la Casa Blanca un presidente norteamericano que se distanciara de Europa y de la OTAN, tendríamos retos casi inimaginables en la actualidad", señala el titular de Defensa.

En este sentido, acentúa que si Washington disminuyera sus esfuerzos en Europa, lo que implicaría reducir la ayuda a Kiev, serían los países europeos de la Alianza Atlántica los que tendrían que compensar este eventual vacío. "Esa será la tarea de las próximas décadas, a menos que Rusia se convierta en un vecino pacífico de la noche a la mañana, cosa que no creo seriamente", enfatiza Pistorius.

Asimismo, incluso si ganara un candidato pro-europeo en 2024, EE.UU. tendrá que prestar más atención a la región del Indo-Pacífico, y Alemania tampoco quiere ir a la zaga, asegura Pistorius. "Por eso estamos planeando otra misión naval a la región para el próximo año", adelanta.

No a "la economía de guerra"

Por otra parte, Pistorius admite que la asistencia brindada a Ucrania ha generado brechas de suministro en el propio Ejército alemán, por lo que insta a la industria armamentística a incrementar su producción. "Si yo fuera el director ejecutivo de una empresa que produce armamentos, ahora haría todo lo posible", asegura.

No obstante, Pistorius rechaza la idea de pasar a "una economía de guerra" en medio del conflicto entre Moscú y Kiev. Según el ministro, ese enfoque "significaría que cambiamos toda la economía, como si Alemania fuera un parte de la guerra. "No lo somos y por ello no es objeto de debate", sostiene.

En cuanto a los problemas de la Bundeswehr, el ministro reconoce que las brechas existentes no podrán ser resueltas por completo para 2030, por lo que el Gobierno del canciller Olaf Scholz tiene que establecer prioridades, como la defensa del flanco este de la OTAN.

Entre otras aspiraciones, Pistorius se esforzará por asegurar "un mayor presupuesto de defensa" con el fin de alcanzar el 2 % de gastos del PIB y cumplir con la meta establecida por la OTAN.

Republicanos cuestionan la ayuda a Kiev

El ministro alemán no aclaró qué candidato ganador en EE.UU. supondría para él "el peor de los casos". Sin embargo, varios aspirantes a la nominación republicana, incluido el exmandatario Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya han cuestionado la cantidad de ayuda aprobada por la Administración del presidente Joe Biden.

Con especial insistencia lo ha hecho Trump, que se jacta de poder resolver el conflicto "en 24 horas" e insta a pararlo de forma inmediata. Así, reprochó a Biden que desembolsara miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para ayudar a Kiev, en vez de empujar a los aliados europeos a que sean ellos quienes mantengan a Ucrania a flote.

Mientras, DeSantis describió el conflicto como "una disputa territorial", argumentando que no es del interés de Washington involucrarse más activamente en ella.

A finales de marzo, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, se mostró preocupado ante una posible reducción del apoyo de Washington. "EE.UU. entiende realmente que si dejan de ayudarnos, no ganaremos", dijo el mandatario a Associated Press.