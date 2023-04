Musk califica de "equivalente a la diarrea" el 'feed' de NYT en Twitter

Elon Musk ha arremetido contra The New York Times, que a partir del 1 de abril perdió su distintivo azul en Twitter al negarse a pagar mensualmente por el símbolo de verificación de su cuenta oficial. "La verdadera tragedia de The New York Times es que su propaganda ni siquiera es interesante", tuiteó el magnate.

"Además, su 'feed' es el equivalente en Twitter a la diarrea. Es ilegible", continuó el empresario, asegurando que el periódico tendría "muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos destacados". "Lo mismo se aplica a todas las publicaciones", afirmó.

La plataforma se dispuso a eliminar a partir de abril las marcas de verificación azul heredadas por las cuentas en un esfuerzo por impulsar su suscripción de pago Twitter Blue. Sin embargo, muchas entidades, incluida la Casa Blanca, y celebridades como Lebron James aseguran que no pretenden pagar por ese servicio.

Las cuentas de la Casa Blanca y la del presidente de EE.UU. probablemente sigan teniendo una marca gris, con la que la red social designa a las entidades gubernamentales.

En cuanto a medios de comunicación, Los Angeles Times tampoco va a pagar por el distintivo azul, asegurando que la verificación no representa "credibilidad" en la plataforma. En la misma línea se pronunciaron cadenas como BuzzFeed, The Washington Post, Politico, Vox Media y CNN.