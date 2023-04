Político africano: "EE.UU. ha matado a nuestros líderes y ahora viene a enseñarnos la democracia"

El veterano periodista y presidente del Partido Socialista de Zambia, Fred M'membe, arremetió duramente contra las persistentes actitudes coloniales hacia África por parte de los políticos estadounidenses, a quienes tachó de "asesinos". Sus declaraciones tuvieron lugar en medio de la visita a la región de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.

Según sus palabras, EE.UU. es "un país que ha derrocado a muchos Gobiernos en África" y "ha liderado" una gran número de golpes de Estado no solo en ese continente, sino en todo el mundo. Washington "ha asesinado a muchos de nuestros líderes en África y en otras partes del mundo", continuó M'membe, ganador de numerosos premios internacionales por su labor periodística, y nombrado uno de los Héroes Mundiales de la Libertad de Prensa por el Instituto Internacional de Prensa, además de recibir el Premio Internacional de la Libertad de Prensa por el Comité para la Protección de los Periodistas.

"Los asesinos de Patrice Lumumba, los que derrocaron a Kwame Nkrumah, los que mataron a Nasser, los que mataron a Muammar Gaddafi", enumeró M'membe durante un discurso que pronunció en el Foro Internacional sobre la Democracia celebrado en Pekín. El periodista y político describió a EE.UU. como "un país que se ha construido sobre la fuerza brutal, sobre la esclavitud de otros seres humanos, sobre la humillación de los africanos, la explotación de los africanos, el saqueo de África, hoy viene a enseñarnos sobre democracia", aseveró.

"Si no tiene respeto por la dignidad de los demás, si no tiene respeto por la soberanía de otros países, no puede pretender ser un promotor de la democracia", concluyó.

Previamente, M'membe sostuvo que Washington no tiene derecho a dar lecciones de democracia a otros países, tomando en cuenta su historia de injerencias en los asuntos de otros Estados. Además, M'membe acusó a EE.UU. y otros países occidentales de hipócritas, ya que condenan las acciones de Rusia mientras ignoran sus propios "crímenes más devastadores" en Vietnam, Irak, Afganistán o Siria, y a la vez apoyan las acciones de Israel en el conflicto con Palestina.