Golpean al ministro de Seguridad de Buenos Aires en protesta por asesinato de colectivero

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue golpeado por choferes de autobuses durante una protesta de estos trabajadores por la muerte de uno de sus compañeros.

En videos que circulan en las redes sociales se puede ver el momento en el que Berni, que llegó a la zona de la protesta en helicóptero, es golpeado con puños por parte de los manifestantes e, incluso, le lanzaron piedras.

🚨 En la llegada de Sergio Berni a Lomas del Mirador, los compañeros del colectivero asesinado lo interceptaron y lo golpearon.pic.twitter.com/EhQSTiv7mV — Alerta 140 (@Alerta140) April 3, 2023

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y la autopista General Paz, donde los colectiveros llevan a cabo su manifestación. Las fuerzas de seguridad actuaron y lograron separar a los descontentos del funcionario.

"¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo", dijo Berni, según cita TN.

Así era recibido Sergio #Berni en la Avenida General Paz casi Juan Manuel de Rosas. Insultos y golpes. Choferes de colectivos enardecidos luego del asesinato de Pedro Daniel Barrientos en Virrey del Pino. Móvil @NacionalAM870pic.twitter.com/KErziLMpyz — Hernán Mundo (@HernanMundo) April 3, 2023

Sin embargo, posteriormente el ministro de Seguridad bonarense fue evacuado en un auto blindado.

Homicidio de Daniel Barrientos

La protesta comenzó luego de que se conociera el asesinato de Daniel Barrientos, un chofer de autobús de 65 años, que trabajaba para la línea 620 de colectivos de Buenos Aires y estaba a punto de jubilarse.

El crimen sucedió en la madrugada de este lunes en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, del partido de La Matanza, cuando al menos dos delincuentes armados subieron al autobús e intentaron robar a los pasajeros, entre quienes se encontraba un oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC) de la Policía, reseñó Télam.

El uniformado dio la voz de alto y los delincuentes dispararon e hirieron de un tiro en el pecho a Barrientos, quien murió en el lugar. Los ladrones bajaron del colectivo y el policía también, armando un tiroteo mientras escapaban.

Posteriormente, un joven fue detenido como sospechoso del crimen y se investiga si fue el autor material del disparo, informó la misma agencia de comunicación.