Abogado de Boluarte rechaza denuncia de genocidio: "Puede ser que la víctima haya provocado la situación en la que muere"

Si no fue el caso, "que se sancione al policía, al militar que no tuvo la prudencia ni la forma correcta de usar la ley", afirmó Joseph Campos.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta serias acusaciones en su país, entre ellas la que avanza la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Y sobre esto se expresó este lunes su nuevo abogado.

El letrado Joseph Campos acudió a algunos medios locales para responder por su cliente y, en conversación con TV Perú Noticias, calificó como "irresponsable" la imputación de genocidio, a causa de las 67 muertes durante las manifestaciones en contra de Boluarte.

"La autoridad debería tener responsabilidad porque, así la absuelvan, va a vivir señalada de genocida y eso no es saludable para la democracia", aseguró Campos.

🔴 Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, con respecto a investigación sobre genocidio: "El Jefe del Comando Policial es el encargado de restablecer el orden, donde pudieron haber situaciones de tensión que hay que investigar; pero no da para calificar el hecho de genocidio". pic.twitter.com/zFzrhEvpYN — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 3, 2023

Inclusive, deslizó la posibilidad de que la culpa sea de los manifestantes. "Puede ser, aunque parezca paradójico, que la propia víctima haya sido la provocadora de la situación en la que muere (...) y si no, que se sancione al policía, al militar que no tuvo la prudencia ni la forma correcta de usar la ley, porque el uso de la fuerza está en la ley".

De la misma forma, el abogado aseguró que "salvo Hitler, que era un autoritario y un dictador [...] los políticos solo instruyen una orden", el resto de acciones corresponde a las fuerzas de seguridad, por lo cual abogó por una investigación "caso por caso".

"Acá hubo más de un mes de enfrentamientos todos los días, la Policía no llegó a buscar a alguien para exterminarlo, encontró situaciones de conflicto muy violentas. Entonces, esa evaluación se tiene que hacer de forma individual: el policía, el militar o la propia víctima".

🔴 Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte: "Sin la necesidad de declaración indagatoria, la fiscal de la nación comprenda que no es bueno para la democracia exagerar y señalar a una presidenta como genocida, estando en la posición de demostrar inocencia". pic.twitter.com/f0LxOaW8fm — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 3, 2023

En ese sentido, criticó a las personas que "no respetan a la autoridad" e indicó que "incluso la Constitución excluye" de cualquier responsabilidad a la mandataria.

Ante esto, le pidió "sensatez" a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al considerar que hay una "exageración" en la denuncia contra Boluarte; quien además afronta una moción de vacancia en el Congreso de la República por los mismos hechos.

"Yo tengo una aspiración, que, en este momento, sin necesidad ni siquiera de declaración indagatoria, la fiscal de la Nación comprenda que no es bueno para la democracia exagerar, que no es bueno para la democracia que ande una presidenta señalada de genocida y no estar en la posición de demostrar su inocencia", dijo.

Represión en Perú

Hace poco Amnistía Internacional se sumó al coro de voces nacionales e internacionales que advirtieron del uso de armas letales por parte de efectivos tanto policiales como militares durante las movilizaciones registradas entre diciembre, enero y febrero.

De hecho, el informe de la Defensoría del Pueblo también expone que, de esas 67 muertes, unas 49 fueron producto de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad públicas.