La OTAN espera que Kiev lance una contraofensiva en las próximas semanas

EE.UU. y la OTAN esperan que Kiev lleve a cabo una contraofensiva en las próximas semanas, declaró la representante permanente de EE.UU. en la Alianza Atlántica, Julianne Smith.

"En cuanto al futuro de Ucrania. Ante todo, queremos asegurarnos de que Ucrania cuente con el apoyo práctico que necesita para tener éxito en la ofensiva de primavera, que creemos que tendrá lugar en las próximas semanas y de la que llevan hablando desde finales del año pasado", dijo, al responder a una pregunta durante un evento celebrado la semana pasada en la Escuela Gerald R. Ford de Política Pública, de la Universidad de Michigan.

Entre tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Mark Milley, opinó que es muy baja la posibilidad de que Kiev expulse este año a las fuerzas rusas de lo que eran sus territorios. "No digo que no se pueda cumplir [... Pero] no creo que se pueda hacer a corto plazo este año", declaró recientemente en una entrevista.

Las declaraciones de estos altos funcionarios estadounidenses se produjeron en un contexto de promesas del liderazgo ucraniano de lanzar una ofensiva contra las fuerzas rusas esta primavera, al tiempo que reiteraban sus llamamientos a Occidente para que suministre armas más avanzadas, como aviones de combate o misiles tácticos ATACMS, con alcance de 300 kilómetros.