Abogado de Trump cuenta detalles de su comparecencia ante la Corte de Nueva York

Joe Tacopina espera que la presencia del exmandatario no se prolongue más de media hora.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, no será esposado durante su comparecencia ante la Corte de Nueva York este martes, pero la Fiscalía intentará sacar el máximo partido de la situación para conseguir un 'show' mediático, según comentó a RIA Novosti, Joe Tacopin, abogado del exmandatario.

La defensa de Trump espera que la comparecencia del expresidente ante el tribunal sea "estándar y de negocios", y no dure más de media hora. "Muchas de las preguntas no tienen respuesta. No sé cómo será, salvo que el ambiente será como el de un circo. Sin embargo, espero que la parte del juicio se desarrolle de forma normal y profesional. También espero que concluyamos la estancia (en el tribunal) en media hora", dijo Tacopin.

Si bien la naturaleza exacta de la acusación contra Trump no se dará a conocer formalmente hasta que sea procesado este martes, la agencia de noticias AP informó la semana pasada que enfrenta varios cargos de falsificación de registros comerciales, incluido un delito grave. El expresidente ha negado haber actuado mal y desestimó la denuncia, calificándola de "persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia".