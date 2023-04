El vicecanciller de Alemania se disculpa por el retraso en el suministro de armas a Ucrania

El vicecanciller de Alemania y ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, realizó este lunes una visita a Kiev, en cuyo marco se disculpó por el retraso en el suministro de armas a Ucrania.

El político alemán declaró que el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, le había advertido de una escalada del conflicto en 2021, pero en ese momento Berlín no pudo o no quiso prestarle ayuda militar, recogen medios locales. "Cambiamos nuestra postura, pero esto tardó demasiado tiempo", afirmó en ese contexto, agregando: "Me avergüenzo profundamente de que fue demasiado tarde".