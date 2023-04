El equilibrio de poder en el Indo-Pacífico empieza a "alejarse de EE.UU. y sus aliados", dice el jefe de la Inteligencia australiana

La ventaja tecnológica de Washington se está erosionando, por lo que EE.UU., Australia y el Reino Unido tienen que reforzar la cooperación en el marco de su alianza trilateral AUKUS para poder competir con China en tecnologías cuánticas e hipersónicas, declaró este martes el director general de la Oficina Nacional de Inteligencia australiana, Andrew Shearer, citado por Reuters.

De acuerdo con el alto funcionario, el equilibrio de poder en la región del Indo-Pacífico está comenzando a "alejarse de EE.UU. y sus aliados, socavando la disuasión". "Estamos viendo que nuestra ventaja tecnológica de larga data comienza a erosionarse, y en algunos casos esa ventaja desaparece por completo", afirmó en el marco de una conferencia colectiva en Sídney.

Por su parte, Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google y presidente del Proyecto de Estudios Competitivos Especiales de EE.UU., sostuvo que China es diferente a lo que fue la Unión Soviética en el apogeo de la Guerra Fría, porque es "un competidor autocrático dirigido por tecnócratas, que es muy capaz de inventar un nuevo futuro".

Según Schmidt, que también ha asesorado al Departamento de Defensa estadounidense en materia de inteligencia artificial, el gigante asiático se centra en la fabricación y el desarrollo de drones, tecnología hipersónica y de automatización, lo que debería influir en las decisiones del Gobierno australiano sobre el gasto militar del país.

Al mismo tiempo, señaló que aunque es probable que se produzca una separación entre Pekín y Occidente en tecnologías críticas, podrían trabajar juntos en otras áreas. "Tendremos una gran cantidad de asociaciones no estratégicas con China, y Australia en particular. Habrá mucho comercio en cosas que son relativamente mercancías (...) pero no habrá ningún acuerdo respecto a estándares comunes sobre chips", dijo.

A su vez, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, aseguró que además de adquirir una flota de submarinos nucleares, Canberra también compartirá diversas tecnologías de defensa con sus socios en la alianza. Mientras tanto, Stephen Lovegrove, exasesor de seguridad nacional del Reino Unido, subrayó que aunque Londres anteriormente se había quedado rezagado en tecnología hipersónica, la cooperación entre los tres países podría cambiar esa situación.

En ese sentido, la principal científica australiana especializada en informática cuántica, Michelle Simmons, instó a las naciones de AUKUS a crear una "misión conjunta" para desarrollar la computación cuántica. "Es fundamental que los países colaboren para garantizar la puesta en común de nuestros recursos y asegurarnos de que estamos en primera línea", subrayó.