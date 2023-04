Compañías de defensa de EE.UU. se unen para crear un nuevo avión del juicio final

Northrop Grumman, la división de desarrollos secretos Skunk Works de Lockheed Martin y Raytheon Intelligence and Space se han unido para participar en una licitación para la construcción del próximo avión de comando y control de la Marina estadounidense, que sería utilizado por el mando superior del país en caso de que estallara una guerra nuclear.

Las aeronaves del proyecto, denominado E-XX, reemplazarían a la flota de 16 aviones E-6B Mercury, que llevan a cabo una misión conocida como 'hacerse cargo y desalojar' (Take Charge and Move Out, o TACAMO, en inglés), y que consiste en mantener en todo momento la línea de comunicación entre el Mando Nacional (el presidente y otros altos mandos) y las fuerzas nucleares estadounidenses, según Defense News.

En otras palabras, el propósito principal de estas aeronaves es activar el sistema de lanzamiento de misiles nucleares, incluso si los centros de comando en tierra son destruidos por un ataque enemigo.

La nueva aeronave se desarrollará a partir del C-130J-30 Super Hercules C-130 de Lockheed Martin, equipada con un fuselaje extendido.

En los documentos presupuestarios del año fiscal 2024, la Marina señaló que la actual flota de los E-6B, cuya base es un Boeing 707-320, está envejeciendo y debe modernizarse.

Entre 1997 y 2006, el Departamento de Defensa de EE.UU. modernizó los E-6A con un nuevo sistema de control de lanzamiento de misiles mediante ondas de frecuencia ultraalta (UHF, por sus siglas en inglés).

De esta forma, los modernizados E-6B Mercury pueden activar de manera remota el lanzamiento de misiles balísticos desde sus ubicaciones subterráneas.

Esta vez la Marina quiere que el E-XX use el sistema de radio de frecuencia muy baja (VLF, Very Low Frequency en inglés). La Marina planea adjudicar un contrato para el E-XX en el primer trimestre del año fiscal 2025, según Northrop Grumman.

Los directivos de Northrop esperan que la Marina publique sus requisitos para el avión en los próximos meses.