María Kodama murió sin testamento, y ahora sobrinos reclaman la herencia de Borges

El mundo literario de Argentina se sumió en una conmoción luego de que se descubriera que la traductora María Kodama, viuda y albacea del escritor Jorge Luis Borges, murió sin dejar un testamento, lo que dejaba en la incertidumbre la herencia del autor más importante que ha tenido este país.

La incógnita sobre qué pasaría con los bienes materiales, la Fundación Borges y los codiciados derechos de autor quedó abierta durante varias horas, luego de que Fernando Soto, el abogado de Kodama, anunciara que no encontraba ningún testamento y que estaba en la búsqueda de herederos.

Y, repentinamente, aparecieron. Este martes por la tarde reclamaron judicialmente la herencia Mariana del Socorro, Martín, Nicolás y María Belén Kodama, hijos de Jorge Kodama, el único hermano de la escritora, también ya fallecido, y con quien ella había roto toda relación.

Quién administrará la obra de Borges, muerta su viuda hace unas semanas, está pasando, de ser un asunto borgeano, a uno muy, muy kafkiano: https://t.co/5CQY8xhiJ2 / #Fanpic.twitter.com/7Ymi50drrc — Patricio Pron (@Patricio_Pron) April 4, 2023

Kodama se casó con Borges el 26 de abril de 1986, cuatro meses antes de que el autor falleciera y la designara como su única heredera. Desde entonces, la también escritora se dedicó a custodiar con firmeza la obra del autor, lo que la llevó a protagonizar diversos escándalos judiciales.

El pasado 26 de marzo, Kodama murió a los 86 años. Desde ese momento, estallaron las especulaciones sobre lo que pasaría con la herencia, ya que la pareja no tuvo hijos.

La traductora había asegurado en entrevistas que ya tenía resueltas las cuestiones legales para cuando ella muriera, por lo que se especuló con la posibilidad de que hubiera designado un nuevo albacea, tanto para resguardar el acervo como los millonarios derechos de autor que sigue generando la obra de Borges, un autor traducido en todo el mundo.

El abogado penalista se ofrece a inventariar las pertenencias de Borges "teniendo en cuenta el conocimiento personal que poseo sobre la vida de Jorge Luis Borges y la causante". LA TURBIEDAD AVANZA pic.twitter.com/ezarM3YguR — pola oloixarac 🇦🇷♥️ (@poliamida) April 4, 2023

Pero no fue así. Soto reveló que no ha encontrado ningún testamento —ni en la casa de Kodama, ni en ninguna notaría, ni con ningún amigo o familiar— y que ya había iniciado un juicio de sucesión para saber si existían o no herederos.

Incógnita

"Su interés era que la obra de Borges fuera debidamente custodiada y difundida por universidades extranjeras, dado que en la Argentina, por cuestiones políticas e ideológicas, no se le daba esa seguridad", aseguró el abogado en la conferencia de prensa que ofreció el lunes y en la que reveló la incertidumbre que rodeaba a la herencia.

Que se haya perdido el testamento de María Kodama y las obras de Borges puedan quedar en manos del Estado nacional es el mejor plot twist borgeano de la historia de la humanidad. Casi sospecho que la armó el propio JLB, mirá lo que te digo. — Natalia Volosin (@nataliavolosin) April 4, 2023

También explicó que Kodama le había dicho que quería designar a una amiga como albacea y repartir su herencia personal, pero cuando su enfermedad empeoró, ya no tuvo tiempo de dejar plasmados esos deseos en un testamento.

De acuerdo con la ley argentina, si una persona muere sin dejar herederos, los bienes pasan al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde radicaba Kodama.

El abogado quería evitar que ello ocurriera. "Busco que haya herederos y, si lo necesitan, ofrecerles mi asesoramiento. Desde que murió María no puedo dormir pensando en cómo resolver esta cuestión", reconoció.

Parece que María Kodama no dejó testamento y durante 10 años -si se confirma que no hay testamento- la herencia (que posee como principal bien los derechos de Borges) estará en estado vacante, administrada judicialmente.Luego quedaría en manos del Gobierno de la Ciudad. pic.twitter.com/WktXeChlnh — daniel molina (@rayovirtual) April 4, 2023

Ahora que ya aparecieron los herederos, resta realizar un inventario de bienes inmuebles en Argentina y el extranjero, obras literarias, premios, condecoraciones, manuscritos, fotos, material periodístico y títulos de propiedad de valor literario e histórico.