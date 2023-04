La primera reacción de Trump tras comparecer ante la Corte

El exmandatario asegura que tras la audiencia quedó demostrado que "no se hizo nada ilegalmente".

El expresidente estadounidense, Donald Trump, se ha pronunciado luego de declararse inocente de los 34 cargos que se le imputaron tras comparecer este martes ante la Corte de Nueva York.

"La audiencia fue chocante para muchos en el sentido de que no tenían 'sorpresas' y, por tanto, ningún caso, declaró el exmandatario en su plataforma, Truth Social. "Prácticamente todos los expertos legales han dicho que no hay caso aquí. No se hizo nada ilegalmente", destacó.

Falsificación de registros comerciales

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, reveló que el expresidente estadounidense fue imputado por "falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información perjudicial y actividades ilícitas a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones del 2016".

Durante dichas elecciones, "Trump y otros emplearon un esquema de 'atrapar y matar' para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él e impulsar sus perspectivas electorales", destacó Bragg.

Posteriormente, el exinquilino de la Casa Blanca habría hecho "todo lo posible para ocultar esta conducta, realizando docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar la actividad criminal, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales", subrayó.