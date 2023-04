Twitter marca NPR como "medio afiliado al Gobierno de EE.UU."

En la postura anterior de la red social, esta radiodifusora estadounidense "no sería etiquetada" así, a pesar de recibir fondos por parte del Estado.

Este martes, Twitter le ha colocado a la radiodifusora estadounidense NPR la leyenda "medio afiliado al Gobierno de EE.UU.", según se puede ver en la cuenta del medio en esta red de microblog.

Twitter ha dado este paso a pesar de que en una publicación en su blog, el 6 de agosto de 2020, —donde explicaba cómo y por qué etiquetaba a algunos medios como afiliados a un gobierno— indicaba: "las organizaciones de medios de comunicación financiadas por el Estado con independencia editorial, como la BBC en el Reino Unido o NPR en EE.UU., por ejemplo, no serán etiquetadas".

De acuerdo con la información que la NPR ofrece en su sitio web, es "una organización de medios independiente y sin fines de lucro", así como "una organización de miembros de estaciones de radio públicas con licencia y operadas por separado en EE.UU.". La radiodifusora indica que sus "dos mayores fuentes de ingresos" son "los patrocinios corporativos y las tarifas pagadas por las organizaciones miembros de NPR", mientras que otras fuentes de ingresos incluyen subvenciones institucionales, contribuciones individuales y tarifas pagadas por los usuarios del Sistema Público de Radio Satélite.

El medio hace hincapié en que sus "patrocinadores corporativos no pueden influir en la cobertura". "Los periodistas de NPR no tienen ningún papel en la selección de patrocinadores corporativos", así como "evitan que grupos externos influyan en su objetividad, selección de historias e informes". De momento NPR no ha comentado su nuevo estatus en Twitter.