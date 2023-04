El torbellino que desataron los tuits de "amenazas" del líder del ELN contra dos periodistas en Colombia

El asunto no es la amenaza- que no la descarto ni la minimizó- solo que el debate es que pongan fin a las Armas y no le corresponde a una estigmatizacion de unos u otros periodistas.Ud se sintió amenazada, y yo interpelada en un debate de fondo.Les dolió que se dijera lo que es. https://t.co/XlzxvE6Mi8