Revelan una de las primeras grabaciones en vivo de los Beatles

La primera grabación completa conocida de un concierto en vivo de los Beatles en el Reino Unido fue revelada este lunes por el pódcast de la BBC, 'Front Row'. La cinta, de una hora de duración, fue realizada exactamente hace 60 años, cuando la banda estaba a punto de convertirse en la más importante del país y apenas dos semanas después del lanzamiento de su álbum debut, 'Please Please Me'.

El 4 de abril de 1963, el cuarteto de Liverpool ofreció un recital en el teatro del internado de Stowe (condado de Buckinghamshire) luego de ser contratado por uno de los alumnos, David Moores. El joven, de una familia acomodada, se había comunicado con el representante del grupo, Brian Epstein, quien permitió la presentación y cobró 100 libras esterlinas (unos 124 dólares), cuenta la BBC.

Mientras los Beatles tocaban, un compañero de Moores, John Bloomfield, deseoso de probar su nueva grabadora de carrete, registró la función en una cinta de ¼ de pulgada. Entre los gritos y vítores del público presente, en su mayoría hombres, es posible escuchar las más de 22 canciones que sonaron ese día.

Bloomfield, en ese entonces de 15 años, conservó el material durante décadas y nunca había revelado públicamente su existencia hasta ahora. Movido por la nostalgia y los recuerdos al visitar de nuevo el teatro de la escuela, decidió compartir la grabación 60 años después. El británico asegura que el espectáculo le causó un gran impacto y que, mientras grababa, se dio cuenta de que los Beatles eran una banda diferente. "Era algo de otro planeta (…) Era algo que nunca habíamos experimentado ni vagamente", dijo a 'Front Row'.

