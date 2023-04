China define "la primera línea roja que no se debe cruzar" en las relaciones con EE.UU.

China tomará medidas "firmes y resueltas" para defender su integridad territorial en respuesta a acciones "equivocadas" realizadas por Taiwán y EE.UU., destaca el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un comunicado publicado este jueves.

En la publicación, la Cancillería china reitera que "se opone firmemente" a la visita de la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, a EE.UU. y la condena. "La cuestión de Taiwán está en el núcleo de intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones China-EE.UU.", indica.

"En respuesta a la acción notoriamente equivocada tomada por Estados Unidos y Taiwán, China tomará medidas firmes y resueltas para defender nuestra soberanía e integridad territorial", reitera el comunicado.

"Una vez más instamos a Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China y a las disposiciones de tres comunicados conjuntos de China y EE.UU.: actuar sobre las garantías del líder de EE.UU. de no apoyar 'la independencia de Taiwán' y no apoyar 'dos Chinas' o 'una China, una Taiwán', parar de una vez cualquier forma de intercambio oficial con Taiwán, dejar de mejorar las relaciones sustantivas con Taiwán, dejar de crear factores que puedan causar tensiones en el estrecho de Taiwán, dejar de contener a China explotando la cuestión de Taiwán y no ir más por el camino equivocado y peligroso", subraya.

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Kevin McCarthy, se reunió en el estado de California con la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen. McCarthy informó que abordaron el tema de los suministros de armas estadounidenses a la isla. "Tenemos que continuar la venta de armas a Taiwán y asegurarnos de que tales ventas lleguen a Taiwán muy oportunamente", destacó.