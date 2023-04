Hollande hace confesiones sobre el conflicto en Ucrania y la participación de Occidente

El expresidente francés François Hollande habló con los humoristas rusos Vladímir Kuznetsov y Alekséi Stoliarov, más conocidos como Vován y Lexus, y afirmó que Ucrania no debe participar en negociaciones de paz mientras pueda continuar luchando.

"Hoy, las negociaciones con Putin llevarían al 'statu quo'. Por eso, mientras Ucrania quiera continuar la lucha, mientras Ucrania sea capaz de forzar a los rusos a retroceder, no puede haber negociaciones", dijo durante la conversación con los cómicos, que se hicieron pasar por el expresidente ucraniano Piotr Poroshenko.

En su opinión, el resultado del conflicto en Ucrania "definirá un nuevo equilibrio mundial". "Si Ucrania gana, lo que deseo de todo corazón, esto servirá definitivamente como resistencia para regímenes autoritarios, tanto China respecto a Taiwán, como otros países que tienen la tentación de ir más allá, por ejemplo, Irán o incluso Turquía", afirmó.

Comentando la participación de otros países en el conflicto, Hollande destacó que "en este sentido no quieren ser parte beligerante y que Rusia pueda usar este apoyo como pretexto para acciones contra algún país vecino europeo". "Pero, sin ser parte beligerante, son, como dijo, participantes [en el conflicto]", añadió.

Acuerdos de Minsk para darle tiempo a Ucrania

Los humoristas recordaron las recientes declaraciones de la excanciller alemana Angela Merkel, en las que afirmó que los Acuerdos de Minsk, firmados para resolver la situación en Donbass, permitieron a Kiev armar a su Ejército. "Sí, ella tenía razón cuando dijo esto, porque [todos] pensaban que Putin quería ganar tiempo. No, éramos nosotros los que queríamos ganar tiempo para darle a Ucrania una oportunidad de recuperarse, fortalecer sus capacidades militares", afirmó Hollande. También agregó que, después de la firma de los pactos, Ucrania obtuvo "medios para fortalecerse".

Además, los humoristas abordaron el tema del cambio de poder gubernamental en Ucrania, destacando que "lo único en lo que logramos ganarle más a Putin, aparte de los Acuerdos de Minsk, fue cuando, en 2013, logramos derrocar [al entonces presidente de Ucrania, Víktor] Yanukovich, y tomar Ucrania para la Unión Europea".

"Sí, creo que [usted] desempeñó un papel muy importante en esto en aquel momento. Todavía recuerdo cómo llegaron al Palacio del Elíseo con Bernard-Henri Lévy, y estaban acompañados por [Vitali] Klichkó. Esto fue el comienzo del proceso. Si no hubiera estado allí, no habría habido Maidán y no habría habido aquella victoria que obtuvieron al derrocar a Yanukovich", dijo.

Los Acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y 2015 por un grupo de países integrado por representantes de Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), tenían como objetivo resolver la situación en Donbass.