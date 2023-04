Vietnam acusa a TikTok de difundir contenido "tóxico"

TikTok difunde un contenido "de noticias falsas", "desviado" y "antigubernamental", afirmó este jueves Le Quang Tu Do, director de la Autoridad de Transmisión e Información Electrónica de Vietnam, citado por Bloomberg. Debido a este contenido "tóxico", las autoridades del país asiático tienen previsto llevar a cabo una inspección "integral" del negocio de la red social.

Según el funcionario, la "gestión deficiente" de TikTok llevó a la aparición de contenido que viola derechos de propiedad intelectual y facilita operaciones comerciales ilegales. Acusó también a Facebook (perteneciente a la compañía Meta, calificada como organización extremista en Rusia) y YouTube de las mismas violaciones. "Todas las plataformas transfronterizas tienen que cumplir con la legislación vietnamita al entrar en el mercado de Vietnam", dijo. "Si alguna no lo hace, no será bienvenida y no estará autorizada a operar en Vietnam", añadió.

En marzo, EE.UU., Nueva Zelanda, el Reino Unido, Canadá y Bélgica prohibieron usar la aplicación en los dispositivos gubernamentales, argumentando que los métodos de recopilación de datos de TikTok proporcionan un "acceso considerable" al contenido del teléfono. A principios de abril, Australia hizo lo mismo.