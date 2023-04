Reuters: China elabora un proyecto intercontinental de cable de Internet submarino para competir con EE.UU.

Tres de las principales compañías chinas de telecomunicaciones, China Telecommunications Corporation, China Mobile Limited y China United Network Communications Group Co Ltd, están desarrollando una red submarina de cable de fibra óptica para Internet, valorado en 500 millones de dólares, que rivalizará con un proyecto similar desarrollado por empresas estadounidenses, informa Reuters.

Según cuatro personas familiarizadas con el proyecto, que prefirieron quedar en el anonimato, el cable debe unir Asia, Oriente Medio y Europa: conectará Hong Kong con la provincia insular china de Hainan y luego se extenderá a Singapur, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Francia.

Las empresas chinas que desarrollan el proyecto ya han firmado este año memorandos de entendimiento con cuatro empresas de telecomunicaciones: la francesa Orange SA, Pakistan Telecom Ltd, Telecom Egypt y Zain Saudi Arabia, una unidad de Mobile Telecoms Company KSCP de Kuwait.

El cable será fabricado y tendido por HMN Technologies Co Ltd, cuyo accionista mayoritario es el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei Technologies Co Ltd. Según las fuentes, el proyecto está financiado en parte por el Gobierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China destacó que "siempre ha animado a las empresas chinas a llevar a cabo inversiones y cooperación en el extranjero".

Los cables submarinos transportan más del 95% de todo el tráfico internacional de Internet y la mayoría están tendidos y controlados por empresas de telecomunicaciones estadounidenses. Este tipo de redes se está convirtiendo en un campo de rivalidad entre EE.UU. y China, sobre todo por su vulnerabilidad al espionaje y el sabotaje.

El proyecto chino hará frente al cable estadounidense SeaMeWe-6, que conectará Singapur con Francia a través de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y otros países, y en el que originalmente participaban empresas chinas, que posteriormente fueron sustituidas por corporaciones estadounidenses debido a la presión del Gobierno de EE.UU. Se espera que el cable chino esté operativo a finales del 2025.

Timothy Heath, investigador de defensa de la Corporación RAND, un laboratorio de ideas estadounidense, afirmó que la creciente rivalidad entre EE.UU. y China presagia una división cada vez mayor de la infraestructura mundial de Internet. "Parece que nos dirigimos hacia un camino en el que habrá un Internet liderado por EE.UU. y un ecosistema de Internet liderado por China", destacó.